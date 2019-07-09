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Надзорные ведомства за год проверили тюменских бизнесменов 800 тысяч раз

9 июля 2019, 11:57
Фото: pixabay.com
В прошлом году органы государственной власти провели почти 800 тыс. проверок тюменского бизнеса. Это на 117 тыс. больше, чем в 2017 году.
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Тюмень

Лариса Невидайло сообщила, что 772 тыс. проверок провела налоговая. В прошлом году усилился контроль от МЧС (+ 626 проверок) и Госинспекции по труду (+ 291 проверка). Налоговые службы региона в 2018 году доначислили местным бизнесменам 2 млрд рублей в качестве штрафов, пени, обязательных выплат в бюджет.

По словам председателя Тюменской ассоциации малых и средних предприятий в торговле, бизнесмены вынуждены продавать свой бизнес и искать другие ниши в экономике.

Это связанно с возрастающей административной нагрузкой от государства и сокращением реальных заработных плат населения. Одним из примеров усиления контроля - онлайн-кассы для торговых точек. В 2019 году в стране введены новые правила маркировок молочной продукции.

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#Новости#Проверки#Бизнес#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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