Надзорные ведомства за год проверили тюменских бизнесменов 800 тысяч раз

Лариса Невидайло сообщила, что 772 тыс. проверок провела налоговая. В прошлом году усилился контроль от МЧС (+ 626 проверок) и Госинспекции по труду (+ 291 проверка). Налоговые службы региона в 2018 году доначислили местным бизнесменам 2 млрд рублей в качестве штрафов, пени, обязательных выплат в бюджет.