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Полицейские с базуками ищут новых сотрудников в Тобольске

8 июля 2019, 14:28
Фото: ВКонтакте
Сотрудники МВД Тобольска сняли небольшой ролик, призывающий трудоустраиваться в ряды местной полиции. Видео напоминает трейлер боевика.

С помощью данного мини-фильма подразделения МВД города хотят решить возникший кадровый вопрос. На видео в течение минуты стражи правопорядка показывают выполнение повседневных задач и своих прямых обязанностей.

Отмечается, что видео набрало более 75 тыс. просмотров.

Между тем в конце июня руководство МВД Тюменской области заявило о снижении дефицита кадров с 9 до 7%. Юрий Алтынов отметил, что часть уволившихся полицейских восстановилась на службе. Случаи массового увольнения со службы были отмечены в ноябре 2018 года, тогда в регионе не хватало почти 600 сотрудников. Ранее, глава МВД Тюменской области предложил набирать новых участковых их трудовых коллективов региона.

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