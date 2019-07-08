Полицейские с базуками ищут новых сотрудников в Тобольске

С помощью данного мини-фильма подразделения МВД города хотят решить возникший кадровый вопрос. На видео в течение минуты стражи правопорядка показывают выполнение повседневных задач и своих прямых обязанностей.
Отмечается, что видео набрало более 75 тыс. просмотров.
Между тем в конце июня руководство МВД Тюменской области заявило о снижении дефицита кадров с 9 до 7%. Юрий Алтынов отметил, что часть уволившихся полицейских восстановилась на службе. Случаи массового увольнения со службы были отмечены в ноябре 2018 года, тогда в регионе не хватало почти 600 сотрудников. Ранее, глава МВД Тюменской области предложил набирать новых участковых их трудовых коллективов региона.