Машина скорой помощи попала в ДТП на тюменской трассе, пострадали пять человек

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что, по предварительным данным, водитель ВАЗ 2114 не выдержал безопасное расстояние и скорость на мокрой дороге и его автомобиль въехал в карету скорой помощи, которая поворачивала с трассы в деревню Мельница.