Машина скорой помощи попала в ДТП на тюменской трассе, пострадали пять человек

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что, по предварительным данным, водитель ВАЗ 2114 не выдержал безопасное расстояние и скорость на мокрой дороге и его автомобиль въехал в карету скорой помощи, которая поворачивала с трассы в деревню Мельница.
В результате ДТП различные травмы получили водитель «Лады», а также четверо его пассажиров. На место выезжали две бригады скорой помощи, которые доставили пострадавших в ОКБ № 2.
Медики, которые попали в ДТП, не пострадали. Они сразу после аварии сообщили старшему врачу о случившемся, чтобы к пациенту, к которому они ехали, отправили другую бригаду.
В департаменте здравоохранения по региону пояснили, что у пострадавших в аварии диагностированы ушибы голеностопного сустава, лба, грудной клетки и мягких тканей головы. Еще у одного пострадавшего сотрясение мозга лёгкой степени тяжести.