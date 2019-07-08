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Машина скорой помощи попала в ДТП на тюменской трассе, пострадали пять человек

8 июля 2019, 04:39
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
На 29-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский 6 июля произошло ДТП с участием машины бригады скорой помощи и ВАЗ 2114. В аварии пострадали пять человек.
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Тюмень

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что, по предварительным данным, водитель ВАЗ 2114 не выдержал безопасное расстояние и скорость на мокрой дороге и его автомобиль въехал в карету скорой помощи, которая поворачивала с трассы в деревню Мельница.

В результате ДТП различные травмы получили водитель «Лады», а также четверо его пассажиров. На место выезжали две бригады скорой помощи, которые доставили пострадавших в ОКБ № 2.

Медики, которые попали в ДТП, не пострадали. Они сразу после аварии сообщили старшему врачу о случившемся, чтобы к пациенту, к которому они ехали, отправили другую бригаду.

В департаменте здравоохранения по региону пояснили, что у пострадавших в аварии диагностированы ушибы голеностопного сустава, лба, грудной клетки и мягких тканей головы. Еще у одного пострадавшего сотрясение мозга лёгкой степени тяжести.

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