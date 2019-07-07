Тюменец избил бывшую соседку, которая приехала в гости к подруге

В полицию из медицинского учреждения пришло сообщение о том, что к ним доставлена пациентка со следами насилия.
Полицейские выяснили, что потерпевшая приехала в гости к приятельнице, в дом где ранее жила. В подъезде она встретила бывшего соседа, с которым была в натянутых отношениях. Между ними произошла словесная перепалка, после чего мужчина несколько раз ударил кулаком в лицо потерпевшей. После этого он попытался скрыться. Потерпевшей же в больнице диагностировали вред здоровью средней тяжести.
Тюменские полицейские после оперативно-разыскных мероприятий определили местонахождение злоумышленника. Его задержали и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый 30-летний житель областной столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело за «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.