Тюменец избил бывшую соседку, которая приехала в гости к подруге

Полицейские выяснили, что потерпевшая приехала в гости к приятельнице, в дом где ранее жила. В подъезде она встретила бывшего соседа, с которым была в натянутых отношениях. Между ними произошла словесная перепалка, после чего мужчина несколько раз ударил кулаком в лицо потерпевшей. После этого он попытался скрыться. Потерпевшей же в больнице диагностировали вред здоровью средней тяжести.