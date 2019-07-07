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Тюменец избил бывшую соседку, которая приехала в гости к подруге

7 июля 2019, 10:00
Фото: 1Mi
Житель Тюмени после ссоры с бывшей соседкой избил ее. После чего ей понадобилась медицинская помощь. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД подозреваемого нашли по горячим следам.
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УМВД

В полицию из медицинского учреждения пришло сообщение о том, что к ним доставлена пациентка со следами насилия.

Полицейские выяснили, что потерпевшая приехала в гости к приятельнице, в дом где ранее жила. В подъезде она встретила бывшего соседа, с которым была в натянутых отношениях. Между ними произошла словесная перепалка, после чего мужчина несколько раз ударил кулаком в лицо потерпевшей. После этого он попытался скрыться. Потерпевшей же в больнице диагностировали вред здоровью средней тяжести.

Тюменские полицейские после оперативно-разыскных мероприятий определили местонахождение злоумышленника. Его задержали и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый 30-летний житель областной столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело за «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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