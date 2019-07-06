В Югре судят начальника участка из-за смерти рабочего на месторождении

ЧП произошло на месторождении 15 ноября 2017 года. В автомобиле «Урал», в котором по указанию обвиняемого временно проживали рабочие, произошел хлопок, а затем возгорание. В этот момент в машине находилось трое рабочих. Все они пострадали – получили ожоги от 20% до 90% площади тела. Один из них скончался, двое других получили тяжкий вред здоровью.