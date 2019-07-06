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В Югре судят начальника участка из-за смерти рабочего на месторождении

6 июля 2019, 05:43
Фото: pixabay.com
В Нефтеюганске следователи завершили расследование уголовное дело в отношении начальника промышленного объекта, которого обвинят в нарушении пожарной безопасности, из-за чего погиб рабочий.
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ХМАО

ЧП произошло на месторождении 15 ноября 2017 года. В автомобиле «Урал», в котором по указанию обвиняемого временно проживали рабочие, произошел хлопок, а затем возгорание. В этот момент в машине находилось трое рабочих. Все они пострадали – получили ожоги от 20% до 90% площади тела. Один из них скончался, двое других получили тяжкий вред здоровью.

Установлено, что машина была оборудована бытовым газовым баллоном и другими газовыми приборами, что является нарушением пожарной безопасности. Начальник это знал. Он являлся ответственным за безопасность.

По мнению следствия, обвиняемый не предвидел наступления пожара. Он должен был запретить использовать газовую плиту работникам и обеспечить им безопасные условия проживания.

Уголовное дело передано в суд. Начальнику участка грозит тюрьма до пяти лет.

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