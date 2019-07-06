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Губернатор Шумков для восстановления церкви позовет людей из Тюмени и Екатеринбурга

6 июля 2019, 06:26
Фото: «Наш город»
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что восстановление Чимеевской святыни будет происходить общими усилиями с привлечением людей из Тюмени и Екатеринбурга.
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Тюмень

«Сегодня собирались со многими известными и уважаемыми земляками. Поддержал решение восстанавливать Чимеевскую святыню сообща. Пригласим к участию и людей из Тюмени и Екатеринбурга, из других регионов, также неравнодушных к случившемуся в Чимеево. В ближайшее время для тех, кто захочет поучаствовать в восстановлении святыни, выложим информацию о том, как это можно будет сделать», – написал глава региона в социальной сети «ВКонтакте» накануне.

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Напомним, что пожар церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел 3 июля. Предположительно, пожар произошел из-за неисправного кондиционера.

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#Новости#Курганская область#Вадим Шумков#Церковь#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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