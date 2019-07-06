Губернатор Шумков для восстановления церкви позовет людей из Тюмени и Екатеринбурга

«Сегодня собирались со многими известными и уважаемыми земляками. Поддержал решение восстанавливать Чимеевскую святыню сообща. Пригласим к участию и людей из Тюмени и Екатеринбурга, из других регионов, также неравнодушных к случившемуся в Чимеево. В ближайшее время для тех, кто захочет поучаствовать в восстановлении святыни, выложим информацию о том, как это можно будет сделать», – написал глава региона в социальной сети «ВКонтакте» накануне.