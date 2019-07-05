В Тюмени эвакуировали десятки человек из-за девушки, которая уснула с сигаретой

По словам очевидцев, которые рассказали о произошедшем в тюменских группах в соцсетях, пожар произошел на балконе первого этажа. Позднее эту информацию подтвердили и в областном МЧС.
Вызов на пульт дежурного поступил в 21:15, горел балкон на первом этаже площадью 0,5 кв. метров. Спасатели вывели из здания 20 человек. На место выезжали восемь единиц спецтехники и 21 человек личного состава спасателей.
В результате пожара никто не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Нетрезвая тюменка уснула с сигаретой.
Виновница происшествия жива и невредима, ее из горящего здания вытащили очевидцы произошедшего, по словам которых, она не спешила их благодарить и даже не понимала, что происходит.