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У тюменки нашли 13 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

5 июля 2019, 10:55
Фото: https://pixabay.com/
Оперативники УМВД Тюмени в ходе спецоперации пресекли продажу алкогольной продукции на 1 млн рублей. В одном из гаражей был обнаружен контрафактный алкоголь.
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Тюмень

Помещение арендовала 41-летняя женщина, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что бутылки имеют поддельную маркировку.

Отмечается, что предприниматель имеет две торговые точки для сбыта алкоголя. Всего было изъято 13 тысяч бутылок на общую сумму 1 млн рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело в ч. 6 статьи 171.1 УК РФ. Ей грозит крупный штраф или до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

В мае текущего года суд вынес приговор предпринимателям, которые пытались продать в Тюмени 9 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Они сознались в содеянном и заплатили штраф в размере 400 тыс. рублей.

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#Новости#МВД#Алкоголь#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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