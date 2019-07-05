У тюменки нашли 13 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Помещение арендовала 41-летняя женщина, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что бутылки имеют поддельную маркировку.
Отмечается, что предприниматель имеет две торговые точки для сбыта алкоголя. Всего было изъято 13 тысяч бутылок на общую сумму 1 млн рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело в ч. 6 статьи 171.1 УК РФ. Ей грозит крупный штраф или до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
В мае текущего года суд вынес приговор предпринимателям, которые пытались продать в Тюмени 9 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Они сознались в содеянном и заплатили штраф в размере 400 тыс. рублей.