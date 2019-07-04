Щепелин ушел от ответа на вопрос по сотрудничеству с компанией ПИК в Тюмени

«У нас все рассчитано. Выпускаем триста деталей ежедневно. То есть, 78 тысяч деталей мы ежегодно выдаем на рынок. И если монтажники или завод где-то начинают сбиваться, мы четко начинаем все подтягивать под нужные цели. ТДСК — это конвейер», — сказал он, и начал рассказывать о том, что в таком режиме работать тяжело, но хорошо.