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Щепелин ушел от ответа на вопрос по сотрудничеству с компанией ПИК в Тюмени

4 июля 2019, 11:40
Фото: «Наш город»
На сегодняшней встрече с журналистами Николай Щепелин, генеральный директор ТДСК, не ответил прямо на вопрос, планирует ли его компания выступать в роли поставщика для федерального застройщика ПИК.
Сюжет
Тюмень

«У нас все рассчитано. Выпускаем триста деталей ежедневно. То есть, 78 тысяч деталей мы ежегодно выдаем на рынок. И если монтажники или завод где-то начинают сбиваться, мы четко начинаем все подтягивать под нужные цели. ТДСК — это конвейер», — сказал он, и начал рассказывать о том, что в таком режиме работать тяжело, но хорошо.

Напомним, накануне в Тюмени начали распространяться слухи о том, что федеральная компания собирается приобрести одного из крупнейших тюменских застройщиков ТДСК. Причем называемая сумма сделки была очень сомнительной 1 млрд рублей.

«Может, за 1 млрд долларов я бы еще и подумал», – пошутил Николай Щепелин, опровергая слухи. Так же он отметил, что не рассматривает продажу своей компании, выстраевомой годами, в принципе.

Гендиректор ТДСК Щепелин ответил на слухи о возможной продаже компании
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Между тем, по информации других источников, застройщик «ПИК» рассматривал возможность заказа у ТДСК панелей. Однако будут ли две компании сотрудничать после нынешнего скандала, сказать трудно.

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