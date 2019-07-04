Щепелин ушел от ответа на вопрос по сотрудничеству с компанией ПИК в Тюмени

«У нас все рассчитано. Выпускаем триста деталей ежедневно. То есть, 78 тысяч деталей мы ежегодно выдаем на рынок. И если монтажники или завод где-то начинают сбиваться, мы четко начинаем все подтягивать под нужные цели. ТДСК — это конвейер», — сказал он, и начал рассказывать о том, что в таком режиме работать тяжело, но хорошо.
Напомним, накануне в Тюмени начали распространяться слухи о том, что федеральная компания собирается приобрести одного из крупнейших тюменских застройщиков ТДСК. Причем называемая сумма сделки была очень сомнительной 1 млрд рублей.
«Может, за 1 млрд долларов я бы еще и подумал», – пошутил Николай Щепелин, опровергая слухи. Так же он отметил, что не рассматривает продажу своей компании, выстраевомой годами, в принципе.
Между тем, по информации других источников, застройщик «ПИК» рассматривал возможность заказа у ТДСК панелей. Однако будут ли две компании сотрудничать после нынешнего скандала, сказать трудно.