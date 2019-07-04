Министр здравоохранения попросила купить бизнес-джет Falcon за 4 млрд рублей

Falcon 7X является бизнес-джетом и подходит для перевозки топ-менеджеров компаний. Министр здравоохранения Вероника Скворцова планирует купить один самолет для возможной эвакуации пациентов. В ходе проведенного анализа технических характеристик Sukhoi Superjet 100 и Falcon специалисты отдали предпочтение французскому лайнеру. В частность, дальность полета Falcon составляет 11 тыс. км, против 4,5 тыс у российского лайнера.