Министр здравоохранения попросила купить бизнес-джет Falcon за 4 млрд рублей

Falcon 7X является бизнес-джетом и подходит для перевозки топ-менеджеров компаний. Министр здравоохранения Вероника Скворцова планирует купить один самолет для возможной эвакуации пациентов. В ходе проведенного анализа технических характеристик Sukhoi Superjet 100 и Falcon специалисты отдали предпочтение французскому лайнеру. В частность, дальность полета Falcon составляет 11 тыс. км, против 4,5 тыс у российского лайнера.
Цена иностранного самолета составляет 4,1 млрд рублей. SSJ100 на условиях 17 летнего лизинга - 5,4 млрд. Между тем, по данным РБК в 2014 году МЧС купило два российских Sukhoi Superjet 100 по цене 2 млрд рублей.