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Министр здравоохранения попросила купить бизнес-джет Falcon за 4 млрд рублей

4 июля 2019, 13:44
Фото: Википедия
Федеральное медико-биологическое агентство желает купить французский Falcon 7X для использования в санитарной авиации. Отмечается, что лайнер дешевле и имеет необходимые характеристики.

Falcon 7X является бизнес-джетом и подходит для перевозки топ-менеджеров компаний. Министр здравоохранения Вероника Скворцова планирует купить один самолет для возможной эвакуации пациентов. В ходе проведенного анализа технических характеристик Sukhoi Superjet 100 и Falcon специалисты отдали предпочтение французскому лайнеру. В частность, дальность полета Falcon составляет 11 тыс. км, против 4,5 тыс у российского лайнера.

Цена иностранного самолета составляет 4,1 млрд рублей. SSJ100 на условиях 17 летнего лизинга - 5,4 млрд. Между тем, по данным РБК в 2014 году МЧС купило два российских Sukhoi Superjet 100 по цене 2 млрд рублей.

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