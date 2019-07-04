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Больше половины опрошенных тюменцев не пользуются презервативами

4 июля 2019, 06:36
Фото: «Наш город»
Тюменская область занимает девятое место в рейтинге по заболеваемости ВИЧ среди российских регионов. Показатель пораженности на 100 тысяч населения - 1,2% жителей региона. «Наш город» провел опрос среди своих читателей и выяснилось, что 53% не пользуются презервативами, поскольку уверены в своем половом партнере.
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Тюмень

Всегда пользуются презервативом при половом контакте 24% читателей, принявших участие в опросе, столько же тюменцев используют их иногда, исходя из обстоятельств.

Тюмень занимает 9 место по больным ВИЧ-инфекцией
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По информации тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД, наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией среди населения наблюдается в возрастной группе 30–44 года. Среди мужчин в возрасте 35–39 лет 3,2 % жили с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. Среди населения в возрасте 15-49 лет 1,2% были инфицированы ВИЧ.

По словам главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимира Романова, ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции. Более половины больных, впервые выявленных в 2018 году, заразились при гетеросексуальных контактах (57,5%), доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 39%.

По состоянию на 1 апреля 2019 года в Тюменской области кумулятивно зарегистрировано 23 тыс. 755 случаев ВИЧ-инфекции, из них количество живущих с ВИЧ на 1 апреля 2019 года составило 17 тыс. 241 человек. Показатель пораженности (умершие исключены) на 100 тысяч населения - 1,2% населения Тюменской области.

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