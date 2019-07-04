Больше половины опрошенных тюменцев не пользуются презервативами

По информации тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД, наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией среди населения наблюдается в возрастной группе 30–44 года. Среди мужчин в возрасте 35–39 лет 3,2 % жили с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. Среди населения в возрасте 15-49 лет 1,2% были инфицированы ВИЧ.