Больше половины опрошенных тюменцев не пользуются презервативами

Всегда пользуются презервативом при половом контакте 24% читателей, принявших участие в опросе, столько же тюменцев используют их иногда, исходя из обстоятельств.
По информации тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД, наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией среди населения наблюдается в возрастной группе 30–44 года. Среди мужчин в возрасте 35–39 лет 3,2 % жили с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. Среди населения в возрасте 15-49 лет 1,2% были инфицированы ВИЧ.
По словам главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимира Романова, ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции. Более половины больных, впервые выявленных в 2018 году, заразились при гетеросексуальных контактах (57,5%), доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 39%.
По состоянию на 1 апреля 2019 года в Тюменской области кумулятивно зарегистрировано 23 тыс. 755 случаев ВИЧ-инфекции, из них количество живущих с ВИЧ на 1 апреля 2019 года составило 17 тыс. 241 человек. Показатель пораженности (умершие исключены) на 100 тысяч населения - 1,2% населения Тюменской области.