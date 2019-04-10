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Тюмень занимает 9 место по больным ВИЧ-инфекцией

10 апреля 2019, 07:43
Фото: «НашГород»
Тюменская область по итогам 2018 года занимает девятую строчку по больным ВИЧ-инфекцией в рейтинге субъектов РФ . Об этом рассказал главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов. Во главе списка Кемеровская, Иркутская, Свердловская и Новосибирская области.
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Тюмень

В Кемеровской области зарегистрировано 193,3 новых случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения, Иркутской (151,9), Свердловской (142,6), Новосибирской (142,0), Челябинской (140,7), Томской (127,9), Пермском и Красноярском краях соответственно 132,9 и 115.

На конец декабря 2018 года кумулятивное количество зарегистрированных случаев выявления ВИЧ-инфекции среди граждан России составило 1 млн 326 тыс. 239 человек. Преимущественно в 2018 году ВИЧ-инфекция диагностировалась в возрасте 30-50 лет (70% больных).

Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией среди населения наблюдается в возрастной группе 30–44 года. Среди мужчин в возрасте 35–39 лет 3,2 % жили с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. Среди населения в возрасте 15-49 лет 1,2% были инфицированы ВИЧ.

По словам Владимира Романова, ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции. Более половины больных, впервые выявленных в 2018 году, заразились при гетеросексуальных контактах (57,5%), доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 39%.

По состоянию на 1 апреля 2019 года в Тюменской области кумулятивно зарегистрировано 23 тыс. 755 случаев ВИЧ-инфекции, из них количество живущих с ВИЧ на 1 апреля 2019 года составило 17 тыс. 241 человек. Показатель пораженности (умершие исключены) на 100 тысяч населения - 1,2% населения Тюменской области.

Несмотря на 9 место в рейтинге по заболеваемости ВИЧ, об эпидемии речи пока не идет. Такого мнения придерживается главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов.

«Тренд к увеличению зараженностью ВИЧ в Тюмени продолжает быть отрицательным. Заболеваемость в Тюменской области снижается. И это позитивно, потому что люди узнают все больше и больше о проблеме ВИЧ и мы хотим, чтобы эту информацию мы смогли донести до каждого человека», - уточнил Владимир Романов.

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