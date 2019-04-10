Тюмень занимает 9 место по больным ВИЧ-инфекцией

«Тренд к увеличению зараженностью ВИЧ в Тюмени продолжает быть отрицательным. Заболеваемость в Тюменской области снижается. И это позитивно, потому что люди узнают все больше и больше о проблеме ВИЧ и мы хотим, чтобы эту информацию мы смогли донести до каждого человека», - уточнил Владимир Романов.