В Кургане взорвался мобильный телефон. Погиб 7-летний мальчик

Соседи семьи, в квартире которой произошел взрыв, отмечают, что ЧП могло произойти из-за неисправного мобильного телефона, который в это время был на зарядке. Погиб 7-летний мальчик. В момент инцидента он находился в непосредственной близости к мобильному устройству. Отмечается, что «ребенок полез в розетку, и что-то взорвалось».
В службе скорой помощи отметили, что причиной смерти малыша стал ожог несовместимый с жизнью. Телефон взорвался прямо в руках.
По словам жильца дома, на месте происшествия дежурят силовики. Приезжали представители газовой службы города, но ничего не обнаружили. Оцепление отсутствует, угрозы для жителей нет. Пожара после взрыва не последовало.