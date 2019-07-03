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В Кургане взорвался мобильный телефон. Погиб 7-летний мальчик

3 июля 2019, 11:07
Фото: ВКонтакте
В Кургане на улице Тельмана около 12:00 в общежитии произошел взрыв. На место ЧП выехали пожарные, скорая помощь и ФСБ. Один человек погиб.

Соседи семьи, в квартире которой произошел взрыв, отмечают, что ЧП могло произойти из-за неисправного мобильного телефона, который в это время был на зарядке. Погиб 7-летний мальчик. В момент инцидента он находился в непосредственной близости к мобильному устройству. Отмечается, что «ребенок полез в розетку, и что-то взорвалось».

В службе скорой помощи отметили, что причиной смерти малыша стал ожог несовместимый с жизнью. Телефон взорвался прямо в руках.

По словам жильца дома, на месте происшествия дежурят силовики. Приезжали представители газовой службы города, но ничего не обнаружили. Оцепление отсутствует, угрозы для жителей нет. Пожара после взрыва не последовало.

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