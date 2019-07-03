В Кургане взорвался мобильный телефон. Погиб 7-летний мальчик

Соседи семьи, в квартире которой произошел взрыв, отмечают, что ЧП могло произойти из-за неисправного мобильного телефона, который в это время был на зарядке. Погиб 7-летний мальчик. В момент инцидента он находился в непосредственной близости к мобильному устройству. Отмечается, что «ребенок полез в розетку, и что-то взорвалось».