Под Тюменью с 29 июня ищут 20-летнюю женщину и её ребенка

В Тюмени ищут Кодирову Маликахон Муминовну 1999 года рождения и её двухлетнюю дочь. Последний раз их видели 29.06.19 в селе Ембаево, родственники полагают она находится в Тюмени.

Женщина была одета в чёрную бейсболку, синюю куртку, джинсы и черные кроссовки. Родственники пропавшей не знают, как бы одет её ребенок. На вид девушке 20 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные и карие глаза. Её ребёнку 2 года, рост 70 сантиметров. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей женщине сообщить в полицию по телефону 112, 30-13,67 – Межрайонный отдел МВД или 8-932-32-39911 – волонтёры. В июне в областной столице было отмечено 8 случаев пропажи людей. Четырёх человек удалось разыскать с помощью неравнодушных тюменцев. В частности, после массовой публикации СМИ в течение 14 часов была найдена 15-летняя девушка. Материалы по теме В Тюмени через 14 часов нашли пропавшую 15-летнюю девушку