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Под Тюменью с 29 июня ищут 20-летнюю женщину и её ребенка

3 июля 2019, 12:32
Фото: Белая Сова - Тюмень
В Тюмени ищут Кодирову Маликахон Муминовну 1999 года рождения и её двухлетнюю дочь. Последний раз их видели 29.06.19 в селе Ембаево, родственники полагают она находится в Тюмени.

Женщина была одета в чёрную бейсболку, синюю куртку, джинсы и черные кроссовки. Родственники пропавшей не знают, как бы одет её ребенок.

На вид девушке 20 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные и карие глаза. Её ребёнку 2 года, рост 70 сантиметров.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей женщине сообщить в полицию по телефону 112, 30-13,67 – Межрайонный отдел МВД или 8-932-32-39911 – волонтёры.

В июне в областной столице было отмечено 8 случаев пропажи людей. Четырёх человек удалось разыскать с помощью неравнодушных тюменцев. В частности, после массовой публикации СМИ в течение 14 часов была найдена 15-летняя девушка.

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#Новости#Розыск#Пропавшие#Александр Мязин#Происшествия
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