Под Тюменью с 29 июня ищут 20-летнюю женщину и её ребенка

Женщина была одета в чёрную бейсболку, синюю куртку, джинсы и черные кроссовки. Родственники пропавшей не знают, как бы одет её ребенок.
На вид девушке 20 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные и карие глаза. Её ребёнку 2 года, рост 70 сантиметров.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей женщине сообщить в полицию по телефону 112, 30-13,67 – Межрайонный отдел МВД или 8-932-32-39911 – волонтёры.
В июне в областной столице было отмечено 8 случаев пропажи людей. Четырёх человек удалось разыскать с помощью неравнодушных тюменцев. В частности, после массовой публикации СМИ в течение 14 часов была найдена 15-летняя девушка.