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Опубликовано видео с подозреваемыми в вооруженном конфликте в «Кристалле»

3 июля 2019, 13:16
Фото: 72.ru
В Тюмени 3 июля в ТЦ «Кристалл» произошла стрельба. Журналисты 72.ру опубликовали видео, на котором можно заметить мужчину с оружием в руках.
Сюжет
Тюмень

Очевидцы сообщают, что один мужчина был в белой рубашке, с ним шел второй с «автоматом» в черной футболке. Между тем, на видео можно рассмотреть трёх мужчин, которые спешно покидают здание ТЦ.

Остается неясным, как они смогли пронести оружие в здание незаметно, и почему не привлекли внимание охраны. По одной из версий, стрельба началась в детском магазине ZARA. Было 7 выстрелов.

В городе объявлен план «Перехват». Улицы города заполонили полицейские, преступники до сих пор остаются на свободе. В ориентировке на подозреваемых указано, что мужчины скрылись на двух тонированных иномарках - черном Range Rover и белом Mercedes. Очевидцы дополняют, что номера машин были 152 региона.

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