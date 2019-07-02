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В России 62 тыс. незаконченных строек на 4 трлн рублей. Объекты уже обветшали

2 июля 2019, 12:30
Фото: pixabay.com
Счетная палата нашла в стране 62 тыс. нереализованных строек общей стоимостью 4 трлн рублей. Это административные здания, детские сады, вузы, дороги, инфраструктурные объекты.

Данная цифра фигурирует на начало 2019 года. Специалисты отмечают, что в большинство из них вложены триллионы рублей. Около 4 тыс. объектов приостановлены или законсервированы за последние 6 месяцев. На них бюджеты различных ведомств направили 260 млрд рублей.

Почти 3 трлн рублей потрачены регионами на строительство инфраструктуры. При этом специалисты отмечают, что большая часть из них простаивает годами и скорее всего не подлежит реконструкции или восстановлению.

Большая часть таких объектов зафиксирована в Московской области на сумму 80 млрд рублей. На втором месте ЯНАО – 70 млрд.

Общий объем вложений в незаконченные стройки федеральных органов власти – почти трлн рублей. Например, Минкультуры потратил на эти цели 52 млрд.

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