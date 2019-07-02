В России 62 тыс. незаконченных строек на 4 трлн рублей. Объекты уже обветшали

Данная цифра фигурирует на начало 2019 года. Специалисты отмечают, что в большинство из них вложены триллионы рублей. Около 4 тыс. объектов приостановлены или законсервированы за последние 6 месяцев. На них бюджеты различных ведомств направили 260 млрд рублей.
Почти 3 трлн рублей потрачены регионами на строительство инфраструктуры. При этом специалисты отмечают, что большая часть из них простаивает годами и скорее всего не подлежит реконструкции или восстановлению.
Большая часть таких объектов зафиксирована в Московской области на сумму 80 млрд рублей. На втором месте ЯНАО – 70 млрд.
Общий объем вложений в незаконченные стройки федеральных органов власти – почти трлн рублей. Например, Минкультуры потратил на эти цели 52 млрд.