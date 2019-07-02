В России 62 тыс. незаконченных строек на 4 трлн рублей. Объекты уже обветшали

Данная цифра фигурирует на начало 2019 года. Специалисты отмечают, что в большинство из них вложены триллионы рублей. Около 4 тыс. объектов приостановлены или законсервированы за последние 6 месяцев. На них бюджеты различных ведомств направили 260 млрд рублей.