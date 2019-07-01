nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижневартовске загорелась кровля жилого здания и прогремело два взрыва

1 июля 2019, 17:37
Фото: ВКонтакте
В Нижневартовске загорелось пятиэтажное здание в доме на улице Спортивной, 5а. Очевидцы сообщают, что крыша дома полностью обвалилась и сгорела.
Сюжет
ХМАО

Пожар начался примерно в 17:40. На месте происшествия работали 8 единиц спецтехники. Из дома эвакуировано 66 человек, а пламя распространилось на площади 800 кв. м. Примерно через 2 часа спасателям удалось ликвидировать возгорание. В МЧС отметили, что в 09:00 во вторник состоится заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для погорельцев готовят пункты временного размещения, в частности 20 человек несколько дней будут находиться в одной из школ.

По словам очевидцев, в момент тушения огня произошло 2 взрыва на балконе 5-ого этажа. Более того, местные жители отмечают, что в это время в доме шел капитальный ремонт. Взрывы произошли уже после того, как пламя охватило кровлю здания.

Материалы по теме
На стройплощадке в ЯНАО произошел взрыв. Пострадало 6 человек
#Новости#Взрывы#ХМАО#Пожары#Нижневартовск#Югра#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25