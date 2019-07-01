В Нижневартовске загорелась кровля жилого здания и прогремело два взрыва

Пожар начался примерно в 17:40. На месте происшествия работали 8 единиц спецтехники. Из дома эвакуировано 66 человек, а пламя распространилось на площади 800 кв. м. Примерно через 2 часа спасателям удалось ликвидировать возгорание. В МЧС отметили, что в 09:00 во вторник состоится заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для погорельцев готовят пункты временного размещения, в частности 20 человек несколько дней будут находиться в одной из школ.