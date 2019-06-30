На следующей неделе в Тюмени будет теплая и дождливая погода

В субботу, 6 июля, в Тюмени будет солнечная погода. Воздух прогреется до 25 градусов тепла. В воскресенье, 7 июля, в городе вновь будет дождь. В последний день недели в областной столице, по прогнозам синоптиков, будет до +22 градусов в дневное время.