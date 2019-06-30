На следующей неделе в Тюмени будет теплая и дождливая погода

Во вторник, 2 июля, в Тюмени ожидается схожая погода. Днем будет до +25 градусов, скорость ветра составит 17 метров в секунду. В среду, 3 июля, в городе местами прогнозируется небольшой дождь, столбики термометров опустятся до +21 градуса.
В четверг, 4 июля, дождь усилится, также ожидается гроза. Температура воздуха составит +22 градуса. В этот день выпадет 6,2 мм осадков. Осадки в виде дождя ожидаются и в пятницу, 5 июля.
В субботу, 6 июля, в Тюмени будет солнечная погода. Воздух прогреется до 25 градусов тепла. В воскресенье, 7 июля, в городе вновь будет дождь. В последний день недели в областной столице, по прогнозам синоптиков, будет до +22 градусов в дневное время.
В воскресенье в Тюмени выпадет 10,8 мм осадков.