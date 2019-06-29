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ТОП–3 Тюмени: цыганский барон, новые тарифы, и задержка сдачи ЖК «Славутич»

29 июня 2019, 09:27
Фото: Cam72.su
На уходящей неделе читатели «Нашего города» отметили интервью с цыганским бароном Геной Виноградовым, он рассказал о проблемах и нравах своего народ. Не прошла замеченной новость о новых тарифах. А в пятницу наш журналист разбирался с ЖК «Славутич».
Сюжет
Тюмень

Часто про цыган мы слышим много не хорошего, вокруг них сложился целый список негативных стереотипов. От того, что они крадут детей до повальной продажи наркотиков. А еще они ходят только в начальную школу.

Об этих проблемах и о своей жизни в Тюмени журналисту «Нашего города» рассказал один из уважаемых цыганских баронов Гена Виноградов.

Цыганский барон в Тюмени рассказал о своем народе и проблемах, которые он решает
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Как оказалось, в Тюмени они живут давно. А цыганский табор уже не кочует, и воспринимается больше как община.

Еще одной новостью стали новые тарифы, которые вступят в силу с 1 июля 2019 года. Выяснилось, что большинство из них вырастут в рамках 2%. А вот тариф на вывоз твердых коммунальных отходов, наоборот подешевеет правда не на много – на 3,5 рубля.

Выяснилось, что при расчете тарифа были допущены технические ошибки. Как рассказал директор департамента Евгений Карташков виновным вынесли дисциплинарное взыскание.

Резонансной новостью стал небольшой скандал с переносом сдачи жилья в ЖК «Славутич». При том, что в Тюменской области почти победили такой феномен как обманутые дольщики данный факт, негативно сказывается на отрасли в целом.

Корреспондент «Нашего города» побывал на встрече покупателей с представителями застройщика. Читайте подробней в нашем репортаже.

Застройщик ЖК «Славутич» не может сдать дом из-за бывшего Моторостроительного завода
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Отдельно стоит отметить новости с молодежного форума «Утро», который прошел в Тюмени. На фоне недавней новости о возможном объединении Тюменской и Курганской областей присутствующие на форуме полпред УФО Цуканов и врио губернатора Курганской области Шумков не дали четкого ответа о ходящих слухах, что еще больше подогревает интерес к теме. Но зато Вадим Шумков рассказал молодым людям о своей собаке.

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