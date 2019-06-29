ТОП–3 Тюмени: цыганский барон, новые тарифы, и задержка сдачи ЖК «Славутич»

Отдельно стоит отметить новости с молодежного форума «Утро», который прошел в Тюмени. На фоне недавней новости о возможном объединении Тюменской и Курганской областей присутствующие на форуме полпред УФО Цуканов и врио губернатора Курганской области Шумков не дали четкого ответа о ходящих слухах, что еще больше подогревает интерес к теме. Но зато Вадим Шумков рассказал молодым людям о своей собаке.