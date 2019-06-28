Застройщик ЖК «Славутич» не может сдать дом из-за бывшего Моторостроительного завода

«Почему мы ждем и понятия не имеем, а что же случилось — или вы обанкротились, или у вас другие какие-то проблемы? Почему Вы не вводите нас в курс дела? По договору написано, что за два месяца до переноса сроков вы обязаны направлять уведомления дольщикам. Прошло полгода [с даты планируемой сдачи в эксплуатацию]. Накануне вечером появляется сообщение, что у вас есть приказ о переносе срока сдачи», — возмутилась одна из участниц долевого строительства.