Застройщик ЖК «Славутич» не может сдать дом из-за бывшего Моторостроительного завода

Встреча с ними прошла в офисе застройщика сегодня, 28 июня — именно в этот день будущие собственники должны были получить ключи от квартир. В ней приняли участие представители компании: Виктор Павлович, замдиректора, Максим Сурчин, замдиректора по коммерческим вопросам, Михаил Слюнчев, замгендиректора по развитию и правовым вопросам.
По словам сотрудников ТЭС, генеральный директор компании Марик Сурчин (10,66% уставного капитала компании) находится в больнице и не смог присутствовать. Помимо этого, со стороны застройщика почему-то выступал также и Нурланбек Сапаров, гендиректор компании «Гармония», по словам представителей ТЭС проектировавшей ГП-2.
Встреча вышла довольно эмоциональной. Со стороны дольщиков присутствовали порядка 20 человек. Первым выступил замдиректора ТЭС Виктор Павлович. В начале он извинился перед покупателями за то, что застройщик недостаточно доносил информацию о переносе срока сдачи до клиентов, и сообщил, что к концу года дом будет сдан.
«Мы подготовили всем уведомление, что сдача переносится на один квартал, до 4 квартала 2019 года. До конца года мы сто процентов дом передадим, однозначно не нужно здесь переживать. Его готовность уже на 96 процентов».
Как рассказал представитель застройщика, в доме уже подведена канализация, водопровод в стадии окончания (на данный момент завершается устройство камеры его переключения), электроснабжение.
С благоустройством вопрос также решится в ближайшее время — вокруг дома будет уложен асфальт. Так же, по его словам, в высотке уже побывала комиссия из ГУС, серьезных нарушений не нашла и сделала небольшие замечания, которые сейчас устраняются.
В чем проблема?
Причиной столь большой задержки сдачи дома (напомним, ГП-2 в ЖК «Славутич» должен был быть сдан еще в 4 квартале 2018 года) стали, по утверждению представителей застройщика, проблемы с подключением к теплотрассе.
— Мощности есть. Дело в том, что сеть водопровода, от которого мы сегодня питаемся, его небольшой участок принадлежит моторостроителям [компании «Тюменские моторостроители», бывший Моторостроительный завод — Прим. ред.] Получается, что они должны отдать нам нашу мощность. И сейчас УСТЭК согласовывает с ними технические условия по отбору мощности на подключение труб — отметил замгендиректора.
По словам Павловича, все коммуникации к переключению тепла у ТЭС готовы, мощности есть, однако при оформлении оказалось, что у «Тюменских моторостроителей» нет некоторых неопределенных бумаг, и поэтому возникли проблемы.
Впрочем, дольщики продолжили возмущаться — в первую очередь, отсутствием заблаговременного уведомления о переносе срока сдачи.
«Почему мы ждем и понятия не имеем, а что же случилось — или вы обанкротились, или у вас другие какие-то проблемы? Почему Вы не вводите нас в курс дела? По договору написано, что за два месяца до переноса сроков вы обязаны направлять уведомления дольщикам. Прошло полгода [с даты планируемой сдачи в эксплуатацию]. Накануне вечером появляется сообщение, что у вас есть приказ о переносе срока сдачи», — возмутилась одна из участниц долевого строительства.
По ее заявлению, отдел продаж «был готов выдавать ключи еще в октябре». А после этого не стали брать трубки, а дольщики не могут попасть на стройку.
Представители же ТЭС заявили, что для того, чтобы пустить дольщиков на объект, им необходимо выделить оборудование (каску) и сопровождающего. Поэтому «нужно сначала записаться», а потом попасть на объект. Также они не поверили факту, что отдел продаж на звонки клиентов не отвечал. По поводу отсутствия уведомлений представители отговорились — планировали, что срок согласования будет короче, поэтому и не сообщали никому о проблеме.
Какую компенсацию получат дольщики
Один из дольщиков поднял вопрос о финансовой компенсации издержек, поскольку живет на съемной квартире. Плюс ему пришлось перенести сроки ремонта в будущей квартире, и договорившиеся с ним специалисты повысили ценник.
Также за каждый день просрочки дольщик имеет право потребовать от застройщика компенсацию через суд. По подсчетам некоторых будущих жителей ГП-2 ЖК «Славутич», она может составить около 1-1,5 тыс за день.
Как заявил Михаил Слюнчев, замгендиректора по развитию и правовым вопросам, «Тюменьэнергострой» осознает свои обязательства, и финансовых возможностей компании хватит на компенсации. Однако, конечно, это нежелательный вариант развития отношений застройщика с клиентами. Наиболее проблемным для него станет подписание допсоглашения.
Слюнчев отметил, что ТЭС предлагает каждому дольщику обсуждать этот вопрос отдельно и попытаться пойти на компромисс. Например, сделать в счет компенсации чистовой ремонт в квартире.
Пряник и кнут
В финансовый разговор внезапно вмешался Нурланбек Сапаров, гендиректор компании «Гармония», проектировавшей ГП-2. Он сделал ряд неожиданных заявлений.
«Этот район разрабатывал как генеральный проектировщик я. И я вас уверяю, что отсюда вся промзона до железной дороги исчезнет. Не будет ни „Перестройки“, ни завода „Очаково“, ни базы. Здесь будет тоже жилой микрорайон. И уже под эти мощности предусмотрены и поликлиника, и коммерческий детский сад».
Он призвал клиентов ТЭС не поддаваться панике и не «дергать застройщика всеми этими проблемами».
«Если еще и выходить в суды скопом, не дождавшись какого-то результата, то его можно вообще не дождаться, — заявил Сапаров. — Вот Москва задержалась очень надолго из-за дольщиков, которые начали судиться с застройщиком, и почти на 4 года почти весь микрорайон заморозили, […] не могли стронуться с места. И товарищи все-таки ситуацию разрулили».
По его словам, с 2013 года территория, где строится ЖК «Славутич», не является промзоной. Архитектора, впрочем, не смущает стоящий по соседству завод «Очаково».
Также Нурланбек Сапаров внезапно заявил, что панические настроения возникают у людей из-за неких провокаций, организованных (неожиданно) компанией «Этажи». Впрочем, никаких доказательств этому он не привел.
После встречи ТЭС все-таки показал дольщикам их квартиры, увиденное их удовлетворило.
Какие сроки?
Все документы ТЭС, касающиеся проблемы с «Тюменскими мотостроителями», уже собраны. Уже 1 июля станет понятно, согласованы ли условия подключения или нет.
«1 июля мы будем знать, согласовано подключение или нет, — отметили замгендиректора. — Мы разместим эту информацию на сайте и в официальной группе».
Подключение трассы займет 35 дней. Однако ТЭС пока все-таки осторожничает и называет окончательную дату сдачи дома в эксплуатацию как 31 декабря 2019 года.