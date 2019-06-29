«Аэрофлот» купит 100 самолетов Sukhoi Superjet до 2026 года

Соответствующий контракт будет подписан в текущем году. По словам главы корпорации, «Аэрофлот» приобретет 100 SSJ и 35 лайнеров МС-21. На данный момент составляется график поставок и уточняются определенные требования в выполнении контрактов.
В 2019 году авиакомпания получит 10 SSJ. Предполагается, что новые самолеты поступят в распоряжение в течение 6-8 лет. Первый МС-21 ожидается только в 2021 году. В 2018 «Аэрофлот» получил 50 лайнеров Sukhoi Superjet.
Самолет SSJ100 производится в России с 2011 года. За это время построено 189 лайнеров или примерно 23 самолета в год. За всё время эксплуатации отмечено 3 серьёзных инцидента в которых погибло 86 человек.