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«Аэрофлот» купит 100 самолетов Sukhoi Superjet до 2026 года

29 июня 2019, 06:00
Фото: Википедия
Корпорация «Аэрофлот» готова подписать контракт подтвердила готовность купить 100 самолетов Sukhoi Superjet и 35 лайнеров МС-21 в рамках расширения авиапарка.

Соответствующий контракт будет подписан в текущем году. По словам главы корпорации, «Аэрофлот» приобретет 100 SSJ и 35 лайнеров МС-21. На данный момент составляется график поставок и уточняются определенные требования в выполнении контрактов.

В 2019 году авиакомпания получит 10 SSJ. Предполагается, что новые самолеты поступят в распоряжение в течение 6-8 лет. Первый МС-21 ожидается только в 2021 году. В 2018 «Аэрофлот» получил 50 лайнеров Sukhoi Superjet.

Самолет SSJ100 производится в России с 2011 года. За это время построено 189 лайнеров или примерно 23 самолета в год. За всё время эксплуатации отмечено 3 серьёзных инцидента в которых погибло 86 человек.

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#Новости#Покупки#Самолет#Александр Мязин#Экономика
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