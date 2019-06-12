В России снижается смертность от внешних факторов. Показатели минимальны с 1965 года

Утверждается, что за 2018 год смертность подросла на 0,2%. Ежегодно в России умирает 1,8 млн человек. Снижение смертности от внешних воздействий составила 5,3%. Показатель ежегодно сокращается с 2005 года. Сегодня 87,5% от общей смертности в России связаны с гипертонией, высоким уровнем холестерина, чрезмерным употреблением алкоголя. От наркомании и токсикомании в России каждый год умирают до 40 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель для стран ЕС и США.