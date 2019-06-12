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В России снижается смертность от внешних факторов. Показатели минимальны с 1965 года

12 июня 2019, 09:59
Фото: pixabay.com
По данным Росстата в РФ снижается смертность от внешних факторов. Число погибших в ДТП, убийствах, отравлениях алкоголем и других подобных воздействий минимально с 1965 года.

Утверждается, что за 2018 год смертность подросла на 0,2%. Ежегодно в России умирает 1,8 млн человек. Снижение смертности от внешних воздействий составила 5,3%. Показатель ежегодно сокращается с 2005 года. Сегодня 87,5% от общей смертности в России связаны с гипертонией, высоким уровнем холестерина, чрезмерным употреблением алкоголя. От наркомании и токсикомании в России каждый год умирают до 40 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель для стран ЕС и США.

Между тем в России падает рождаемость. В 2018 году в стране появилось 1,6 млн детей. Большая часть рождений приходится на женщин после 30 лет. В 2017 году большая часть первенцев приходилось на 26-летний возраст матери.

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