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В Питере задержали крупнейшую партию кокаина. 400 кг наркотиков привезли из Эквадора

12 июня 2019, 05:00
Фото: ФТС
В Санкт-Петербурге сотрудники таможни обнаружили почти 400 кг кокаина в контейнере с консервами их Эквадора. По данным экспертов – это почти 2,5 млн доз.

Общая стоимость изъятого наркотика составила 4,5 млрд рублей. Мероприятия по извлечению запрещенных веществ прошли 10 июня. В ходе осмотра судна были обнаружены полимерные мешки массой по 1 кг. Экспертиза подтвердила, что в них находится кокаин.

В настоящее время специалисты ФТС и МВД устанавливают лиц, которые могут быть причастны к ввозу наркотиков в Россию.

В начале года сотрудники ФТС обнаружили 50 кг кокаина их Эквадора под видом бананов.

Почти 400 кг кокаина были обнаружены в начале 2018 года в российском посольстве в Аргентине. Партия должна была попасть в страну через самолет принадлежавший МИД РФ по каналам дипломатической почты. Стоимость партии превысила 50 млн евро.

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#Новости#Таможня#МВД#Наркотики#Александр Мязин#Происшествия
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