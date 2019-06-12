В Питере задержали крупнейшую партию кокаина. 400 кг наркотиков привезли из Эквадора

Общая стоимость изъятого наркотика составила 4,5 млрд рублей. Мероприятия по извлечению запрещенных веществ прошли 10 июня. В ходе осмотра судна были обнаружены полимерные мешки массой по 1 кг. Экспертиза подтвердила, что в них находится кокаин.
В настоящее время специалисты ФТС и МВД устанавливают лиц, которые могут быть причастны к ввозу наркотиков в Россию.
В начале года сотрудники ФТС обнаружили 50 кг кокаина их Эквадора под видом бананов.
Почти 400 кг кокаина были обнаружены в начале 2018 года в российском посольстве в Аргентине. Партия должна была попасть в страну через самолет принадлежавший МИД РФ по каналам дипломатической почты. Стоимость партии превысила 50 млн евро.