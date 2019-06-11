Тюменцы предлагают назвать улицу в честь поэта Арсения Несмелова

Несмелов ярчайший поэт не только эмиграции, но и всей нашей литературы. Советская власть сделала всё, чтобы поэзия её врага, участника восстания юнкеров в Москве и Сибирского Ледяного похода, офицера войск Колчака, никогда не пришла к своему читателю. Но вопреки всему эта поэзия становилась известной - пусть даже небольшому до сих пор числу людей.