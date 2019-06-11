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Тюменцы предлагают назвать улицу в честь поэта Арсения Несмелова

11 июня 2019, 09:42
Фото: www.cultradio.ru
В опросе «Нашего города», где предлагалось выбрать человека, достойного быть увековеченным в названии одной из улиц Тюмени, победил Арсений Несмелов. Свои симпатии высказали ему 32% читателей.
Сюжет
Тюмень

Русский патриот, поэт Арсений Несмелов в июле 1918 года в составе армии Александра Колчака освобождал Тюмень от красных.

Несмелов ярчайший поэт не только эмиграции, но и всей нашей литературы. Советская власть сделала всё, чтобы поэзия её врага, участника восстания юнкеров в Москве и Сибирского Ледяного похода, офицера войск Колчака, никогда не пришла к своему читателю. Но вопреки всему эта поэзия становилась известной - пусть даже небольшому до сих пор числу людей.

Член комиссии по топонимике тюменский историк и краевед Александр Петрушин поддержал итоги голосования на нашем портале и предложил подать заявку на ближайшее заседание.

«Несмелов реабилитирован, он человек достойный. Собирайте подписи, создавайте инициативную группу. Думаю, голосование пройдет трудно, потому что люди в комиссии разные, но я буду «за», - поддержал Александр Петрушин.

Среди предложенных «Нашим городом» кандидатур были известные писатели, преподаватели, поэты и общественные деятели.

Второе место в предпочтениях читателей занял Иосиф Сталин, он набрал 27%. Третье место у тюменского поэта Мирослава Немирова (16%). По 11% набрали писатель Константин Лагунов и политик Борис Немцов.

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