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Бывшему владельцу банка «Югра» продлили арест. Он объявил о выплатах вкладчикам

11 июня 2019, 12:50
Фото: Следком
Бывшему владельцу банка «Югра» продлили домашний арест на 3 месяца. Басманный суд Москвы распорядился держать Алексея Хотина под домашним арестом до 18 сентября этого года. Срок предварительного следствия продлен до 18 декабря.

Подобное решение было принято в отношении ещё двух подозреваемых Алексея Нефедова и Дмитрия Шиляева. Все наложенные на них ограничения оставлены в силе. В ходе заседания следователь заявил, что подозреваемые, «опасаясь тяжести совершенного преступления», могут оказать давление на фигурантов дела.

В отношении бывшего владельца банка расследуется дело о хищении 7,5 млрд рублей. Хотин находится под арестом с 19 апреля.

В сентябре 2019 года заканчивается конкурсное производство в отношении банка «Югра», признанного банкротом. По словам Хотина, деньги вкладчикам начали выплачивать представители «Комплексных инвестиций» с 1 июня.

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#Новости#Банкротство#Банки#Александр Мязин#Экономика
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