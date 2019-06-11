Бывшему владельцу банка «Югра» продлили арест. Он объявил о выплатах вкладчикам

Подобное решение было принято в отношении ещё двух подозреваемых Алексея Нефедова и Дмитрия Шиляева. Все наложенные на них ограничения оставлены в силе. В ходе заседания следователь заявил, что подозреваемые, «опасаясь тяжести совершенного преступления», могут оказать давление на фигурантов дела.