Бывшему владельцу банка «Югра» продлили арест. Он объявил о выплатах вкладчикам

Подобное решение было принято в отношении ещё двух подозреваемых Алексея Нефедова и Дмитрия Шиляева. Все наложенные на них ограничения оставлены в силе. В ходе заседания следователь заявил, что подозреваемые, «опасаясь тяжести совершенного преступления», могут оказать давление на фигурантов дела.
В отношении бывшего владельца банка расследуется дело о хищении 7,5 млрд рублей. Хотин находится под арестом с 19 апреля.
В сентябре 2019 года заканчивается конкурсное производство в отношении банка «Югра», признанного банкротом. По словам Хотина, деньги вкладчикам начали выплачивать представители «Комплексных инвестиций» с 1 июня.