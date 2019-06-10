Тобольскую фирму оштрафовали за ошибки в документах

Ошибки по десяти работникам в документах обнаружил отдел по вопросам миграции МО МВД России «Тобольский». Вскоре судебные приставы выписали штраф организации на 100 тыс. рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности или выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, бывшего государственного или муниципального служащего.
Также стало известно, что руководство фирмы не направило в установленный срок письменное уведомление о заключении трудового договора представителю нанимателя госслужащего по последнему месту работы.
Судебные приставы возбудили дело, а также уведомили руководство компании, что в отношении транспортных средств фирмы наложен арест на совершение регистрационных действий. После этого организации оплатила всю сумму долга.