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Тобольскую фирму оштрафовали за ошибки в документах

10 июня 2019, 04:45
Фото: pixabay.com
Руководство строительной компании в Тобольске оштрафовали на 100 тыс. рублей за ошибки в кадровых документах.

Ошибки по десяти работникам в документах обнаружил отдел по вопросам миграции МО МВД России «Тобольский». Вскоре судебные приставы выписали штраф организации на 100 тыс. рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности или выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, бывшего государственного или муниципального служащего.

Также стало известно, что руководство фирмы не направило в установленный срок письменное уведомление о заключении трудового договора представителю нанимателя госслужащего по последнему месту работы.

Судебные приставы возбудили дело, а также уведомили руководство компании, что в отношении транспортных средств фирмы наложен арест на совершение регистрационных действий. После этого организации оплатила всю сумму долга.

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#Новости#Штрафы#Служба судебных приставов#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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