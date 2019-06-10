Тобольскую фирму оштрафовали за ошибки в документах

Ошибки по десяти работникам в документах обнаружил отдел по вопросам миграции МО МВД России «Тобольский». Вскоре судебные приставы выписали штраф организации на 100 тыс. рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности или выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, бывшего государственного или муниципального служащего.