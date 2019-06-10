Представлена концепция нового КоАП. Суммы штрафа можно будет уменьшить

Новая концепция состоит из 30 страниц. Ключевыми изменениями является изменение подходов к штрафам для бизнеса. Контрольно-надзорные органы РФ должны стимулировать предпринимателей на предотвращение нарушений. В результате контролёрам поменяют систему показателей работы. Количество предписаний на устранение проблем пожарной безопасности уже не будет являться приоритетом действия ведомств, а суммы взысканий могут быть уменьшены при смягчающих обстоятельствах.