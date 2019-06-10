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Представлена концепция нового КоАП. Суммы штрафа можно будет уменьшить

10 июня 2019, 13:01
Фото: pixabay.com
Кабмин опубликовал концепцию нового КоАП. Чиновники отмечают, что в документе будет дана оценка общественной опасности нарушений, введен перечень новых штрафов и сокращено количество составов правонарушений.

Новая концепция состоит из 30 страниц. Ключевыми изменениями является изменение подходов к штрафам для бизнеса. Контрольно-надзорные органы РФ должны стимулировать предпринимателей на предотвращение нарушений. В результате контролёрам поменяют систему показателей работы. Количество предписаний на устранение проблем пожарной безопасности уже не будет являться приоритетом действия ведомств, а суммы взысканий могут быть уменьшены при смягчающих обстоятельствах.

В некоторых случаях представляется сомнительным приостановка деятельности на 90 дней. Только суд может постановить закрыть торговую точку.

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#Новости#Штрафы#КоАП#Александр Мязин#Политика
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