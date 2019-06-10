Начальник тюменской полиции Петр Вагин покинул свой пост

«Сегодня мы с ним попрощались. Юрий Петрович [Алтынов] сказал, что он, Петр Александрович, прошел все ступени службы. Начиная от оперуполномоченного до начальника УМВД по Тюмени. Зарекомендовал и проявил себя с наилучшей стороны. Он прошел здесь серьезную школу. На него была возложена большая ответственность. Юрий Петрович Алтынов выразил надежду о том, что он [Петр Вагин] будет в дальнейшем расти и свой приобретенный опыт будет реализовывать», – прокомментировали в пресс-службе областного УМВД.