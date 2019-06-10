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Начальник тюменской полиции Петр Вагин покинул свой пост

10 июня 2019, 05:12
Фото: «Наш город»
Начальник тюменской полиции Петр Вагин покинул свою должность. Эту информацию «Нашему городу» подтвердили в пресс-службе областного УМВД.
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Полиция

В ведомстве сообщили, что сегодня, 10 июня, на совещании озвучивали приказ Министра внутренних дел по личному составу и объявили, что Петр Вагин назначен на должность замминистра внутренних дел Республики Осетия – начальник полиции.

«Сегодня мы с ним попрощались. Юрий Петрович [Алтынов] сказал, что он, Петр Александрович, прошел все ступени службы. Начиная от оперуполномоченного до начальника УМВД по Тюмени. Зарекомендовал и проявил себя с наилучшей стороны. Он прошел здесь серьезную школу. На него была возложена большая ответственность. Юрий Петрович Алтынов выразил надежду о том, что он [Петр Вагин] будет в дальнейшем расти и свой приобретенный опыт будет реализовывать», – прокомментировали в пресс-службе областного УМВД.

Временно исполнять обязанности начальника полиции Тюмени будет Олег Маньковский.

Петр Вагин родился в 1977 году в Кировской области. В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД. В мае 2015 года был назначен на должность начальника полиции областной столицы. В марте 2018 года стал победителем конкурса «Лидеры России».

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