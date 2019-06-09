За сутки в Тюмени инспектора ГИБДД остановили 22 пьяных водителей

Ночью 8 июня на улице Широтной напротив дома 125 столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Toyota Mark II. Водитель «Нексии» получил травмы головы. Водитель Toyota после ДТП с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками ДПС в районе Гилевсвкой Рощи. Мужчина, управлявший «Тойотой» был пьян. Ранее, его уже неоднократно задерживали за нетрезвую езду в 2015, 2016 и 2017 годах. В 2017 году суд лишил его прав на 2,5 года. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.