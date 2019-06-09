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За сутки в Тюмени инспектора ГИБДД остановили 22 пьяных водителей

9 июня 2019, 09:01
Фото: ГИБДД Тюменской области
Из четырех ДТП 8 июня виновниками двух стали пьяные водители. Всего пострадали 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
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Тюмень

Ночью 8 июня на улице Широтной напротив дома 125 столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Toyota Mark II. Водитель «Нексии» получил травмы головы. Водитель Toyota после ДТП с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками ДПС в районе Гилевсвкой Рощи. Мужчина, управлявший «Тойотой» был пьян. Ранее, его уже неоднократно задерживали за нетрезвую езду в 2015, 2016 и 2017 годах. В 2017 году суд лишил его прав на 2,5 года. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Вечером того же дня на улице Санаторная, 1 в пос. Малый Тараскуль автомобиль Audi наехал на несовершеннолетнего велосипедиста. По предварительным данным, нетрезвый водитель автомобиля, превысил безопасную скорость движения. Показания алкотестера составили 0,21 мг/л в выдыхаемом воздухе. В результате ДТП 10-летняя девочка, управлявшая велосипедом, получила травму ноги.

За минувшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на территории Тюменской области отстранены от управления транспортными средствами в состоянии управления 22 водителя.

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