Вступил в силу закон ужесточающий наказания за кражу энергоносителей

В документе говорится о случаях, когда преступление совершено повторно. Теперь для физических лиц наказание — штраф от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — штраф от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от двух до трех лет; для юридических лиц — штраф от 200 до 300 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».
При этом наказание за первое нарушение закона остается прежним. Оно влечет штраф для физических лиц в размере 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — штраф 30-80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц — штраф от ста до двухсот тысяч рублей.
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» был принят Госдумой 21 мая и одобрен Советом Федерации 22 мая.