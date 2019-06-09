Вступил в силу закон ужесточающий наказания за кражу энергоносителей

В документе говорится о случаях, когда преступление совершено повторно. Теперь для физических лиц наказание — штраф от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — штраф от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от двух до трех лет; для юридических лиц — штраф от 200 до 300 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».