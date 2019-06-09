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Вступил в силу закон ужесточающий наказания за кражу энергоносителей

9 июня 2019, 11:15
Фото: 1Mi
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за самовольное подключение к электрическим или тепловым сетям, а также за безучетное использование электрической и тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов.
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Тюмень

В документе говорится о случаях, когда преступление совершено повторно. Теперь для физических лиц наказание — штраф от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — штраф от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от двух до трех лет; для юридических лиц — штраф от 200 до 300 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

При этом наказание за первое нарушение закона остается прежним. Оно влечет штраф для физических лиц в размере 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — штраф 30-80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц — штраф от ста до двухсот тысяч рублей.

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» был принят Госдумой 21 мая и одобрен Советом Федерации 22 мая.

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