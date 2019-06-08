Экипаж самолета Utair перезагрузил систему из-за неработающего датчика

Самолет должен был лететь в Иркутск. При проверке основных систем выяснилось, что один из датчиков неисправен. Далее последовала перезагрузка электронных приборов и всё вновь заработало. Лайнер был задержан на час для дополнительной проверки.
ATR-72-500 следовал по маршруту Сургут — Новосибирск — Красноярск — Иркутск. Самолет вылетел из аэропорта Емельяново в 10:05 по местному времени.
Специалисты отмечают, что после катастрофы 5 мая экипажи самолетов предпочитают перестраховываться. Если в полете возникает какая-либо проблема, самолет возвращается в аэропорт. При каждом вылете происходит диагностика работы основных систем лайнера.