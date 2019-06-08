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Экипаж самолета Utair перезагрузил систему из-за неработающего датчика

8 июня 2019, 09:08
Фото: pixabay.com
Самолет ATR-72-500 авиакомпании Utair задержался в аэропорту Емельяново (Красноярск). Экипаж лайнера отметил некорректную работу электроники и перезагрузил систему.

Самолет должен был лететь в Иркутск. При проверке основных систем выяснилось, что один из датчиков неисправен. Далее последовала перезагрузка электронных приборов и всё вновь заработало. Лайнер был задержан на час для дополнительной проверки.

ATR-72-500 следовал по маршруту Сургут — Новосибирск — Красноярск — Иркутск. Самолет вылетел из аэропорта Емельяново в 10:05 по местному времени.

Специалисты отмечают, что после катастрофы 5 мая экипажи самолетов предпочитают перестраховываться. Если в полете возникает какая-либо проблема, самолет возвращается в аэропорт. При каждом вылете происходит диагностика работы основных систем лайнера.

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#Новости#Самолет#Инцидент#Александр Мязин#Происшествия
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