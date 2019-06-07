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В Тюмени разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве из-за конфликта в офисе

7 июня 2019, 17:11
Фото: СКР
Следователи СКР по Центральному округу Тюмени 7 июня объявили в розыск мужчину, который обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Его подозревают в убийстве.
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Тюмень

Сообщается, что преступление произошло около 16:00 в коридоре офисного здания на улице Пароходской было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения. В него несколько раз стреляли из огнестрельного оружия. Преступник скрылся с места происшествия.

По данному факту сыщики возбудили уголовное дело в ч.1 ст. 105 УК РФ. В городе объявлен розыск подозреваемого - Дементьева Артура Александровича.

По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт. Один из участников потасовки схватил ружье и произвел несколько выстрелов.

Всех, кто располагает сведеньями по данному инциденту или о месте сокрытия подозреваемого просят сообщить об этом по телефонам 02, 102, 291-432 и 8-904-49143-25.

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