КПРФ выберет кандидата в Тюменскую облдуму из трех мужчин

«У нас пока фамилия не названа, есть несколько кандидатов. Партия у нас дисциплинированная, вертикальная. Высший совет должен фамилию окончательно утвердить. Потом мы ее сможем озвучить и на конференции предложить. В ближайшую пару недель мы должны закончить все эти процедуры и окончательно утвердить кандидата. Думаю, что это будет человек хорошо знакомый избирателям Калининского округа, можно сказать, что коренной тюменец. Этот человек известный, вы его знаете, он давно работает и пользуется доверием граждан», - уточнил Глеб Трубин.