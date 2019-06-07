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КПРФ выберет кандидата в Тюменскую облдуму из трех мужчин

7 июня 2019, 07:54
Фото: "Наш город"
Тюменская областная избирательная комиссия определилась с датой довыборов в облдуму. Вакантное место освободилось после ухода Олега Чемезова, который теперь работает вице-губернатором Свердловской области. У «Единой России» кандидат уже есть. КПРФ и ЛДПР определятся в ближайшую пару недель.
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Тюмень

Дополнительные выборы в Тюменскую областную думу по избирательному округу № 19 пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Для регистрации необходимо набрать не менее 3 тыс. 479 подписей избирателей. Избирком Калининского округа Тюмени обязали подготовить информационные плакаты, календари, бейсболки с логотипом выборов для впервых голосующих избирателей, открыть счет для перечисления денег из областного бюджета на проведение довыборов, а также обеспечить подготовку КОИБов.

На сегодняшний день известен только кандидат от «Единой России» - гендиректор и совлкандидат которыаделец строительной компании «Мостострой-11» Николай Руссу. Он, как и ожидалось, победил на партийных праймериз.

Подготовку к выдвижению своего кандидата прокомментировал для «Нашего города» депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Глеб Трубин.

«У нас пока фамилия не названа, есть несколько кандидатов. Партия у нас дисциплинированная, вертикальная. Высший совет должен фамилию окончательно утвердить. Потом мы ее сможем озвучить и на конференции предложить. В ближайшую пару недель мы должны закончить все эти процедуры и окончательно утвердить кандидата. Думаю, что это будет человек хорошо знакомый избирателям Калининского округа, можно сказать, что коренной тюменец. Этот человек известный, вы его знаете, он давно работает и пользуется доверием граждан», - уточнил Глеб Трубин.

Пока не названа кандидатура и от КПРФ. «Наш город» поинтересовался у депутата облдумы Тамары Казанцевой, когда коммунисты примут решение и кто бы мог претендовать на выдвижение.

«Мы наметили, но как только пройдет выдвижение, тогда и скажем вам. Произойдет это на следующей неделе. Пройдет заседание бюро, там и решим. Выбрать есть из кого, дефицита кадров мы не ощущаем. У нас есть три человека из них и выберем, все мужчины», - рассказала о подготовке к выдвижению Тамара Казанцева.

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