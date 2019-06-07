Десятки пилотов в России лишились дипломов. Еще 103 могут перестать летать после суда

Решение о приостановке сертификатов приняла Росавиация. Пилоты обратились в суды, но не смогли отстоять свою позицию.
Юрий Чайка, выступая недавно в Госдуме, сообщил, что с 2017 года 550 пилотов в России были отстранены от полётов, прекращена работа двух авиационных учебных центров. Большинство их них выпускники из Челябинска. В результате 64 выпускникам ЮУрГУ аннулировали летные свидетельства.
Ещё 103 выпускника могут лишиться летных свидетельств в результате иска транспортной прокуроры к ЮУрГУ.
Между тем директор ЧЛУГА сообщил, что на данный момент проверяющие ведомства «загубили базу». Он отметил, что «она была лучшей в Европе. Три ангара забиты самолетами, тренажеры». При этом часть выпускников ЮУрГУ получили летные свидетельства в Европе и сейчас летают. Ситуацию с университетом и пилотами обсуждала вице-премьер Татьяна Голикова. Предполагалось, что пилотам разрешать экстерном сдавать экзамены в сертифицированных вузах.