Борису Поплавскому - 116 лет: тюменцы проголосовали за установку ему памятника

Своего восторга от стихов Поплавского не скрывал и один из значительных русских поэтов Георгий Иванов: «Ни то, что показано в стихах Поплавского, ни то, как показано, не заслуживало бы и десятой доли внимания, которого они заслуживают, если бы в этих стихах почти ежесекундно не случалось – необъяснимо и очевидно – действительное чудо поэтической «вспышки», удара, потрясения, того, что неопределенно называется frisson inconnu (неизведанная дрожь), чего-то и впрямь схожего с майской грозой и чего, столкнувшись с ним, нельзя безотчетно не полюбить. В «Флагах» Поплавского frisson inconnu – ощущается от каждой строчки, и я думаю, надо быть совершенно невосприимчивым к поэзии, чтобы едва перелистав книгу Поплавского, тотчас же, неотразимо, это не почувствовать».