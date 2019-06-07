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Агрофирма «Луговская» не считает нужным исполнять предписания Россельхознадзора

7 июня 2019, 06:09
Фото: Россельхознадзор
Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проведена внеплановая проверка ЗАО «Агрофирма «Луговская». Выяснилось, что предприятие продолжает игнорировать предписания надзорного органа.
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Тюмень

Установлен факт очередного неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений. Организация так и не очистила свою территорию от сорной и древесно-кустарниковой растительности на площади 25,5 га, а также не провела мероприятия по снижению кислотности почв на площади 252,9 га. Не было сделано и обследование почвы на содержание нитратного азота на площади 740,7 га.

Ранее агрофирма неоднократно привлекалось судом к административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5, ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафов по факту неисполнения предписаний.

Управлением в очередной раз возбуждено административное производство в отношении ЗАО «Агрофирма «Луговская» за неисполнение предписания, материалы направлены в суд.

Россельхознадзор предупреждает, что в соответствии с ч. 25 статьи 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. На должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет. Юридическое лицо может быть наказано штрафом от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

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