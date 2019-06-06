Владимир Богомяков: раньше на страже русского языка стоял Союз писателей

«Когда я учился в школе, у нас было такое милитаризированное понимание поэзии. Что есть Пушкин, он какой-то там фельдмаршал или генералиссимус? Есть полковники, Ахматова, например, Гумилев. Есть сержанты. И все они стоят на страже русского языка, культуры, чтобы враг не прошел. Как то по радио выступал известный тюменский писатель Лагунов и его спросили: чем вы там занимаетесь в Союзе писателей? Он ответил, мы стоим на страже, потому что много поступает рукописей и пишут в них всякую белиберду и мы не должны всему этому дать проникнуть», - вспоминает Владимир Богомяков.