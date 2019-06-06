Владимир Богомяков: раньше на страже русского языка стоял Союз писателей

6 июня 2011 года президентом РФ Дмитрием Медведевым подписан указ: «Установить День русского языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка А. С. Пушкина».
Сегодня Пушкину исполнилось бы 220 лет. Поэты обладают способностью отлично владеть и управлять словом, ведь на этом и основывается их талант. Прозаик может и обойтись без тонкого и острометного словца, а вот поэт великим без этого не станет. Именно поэтому они нередко вводят в лексику новые слова. К слову, основателю эго-футуризма Игорю Северянину принадлежит БЕЗДАРЬ.
Что же означает этот праздник для русского человека, кто формирует и видоизменяет, обогащает русский язык, мы попытались выяснить у тюменского поэта и философа Владимира Богомякова.
«Когда я учился в школе, у нас было такое милитаризированное понимание поэзии. Что есть Пушкин, он какой-то там фельдмаршал или генералиссимус? Есть полковники, Ахматова, например, Гумилев. Есть сержанты. И все они стоят на страже русского языка, культуры, чтобы враг не прошел. Как то по радио выступал известный тюменский писатель Лагунов и его спросили: чем вы там занимаетесь в Союзе писателей? Он ответил, мы стоим на страже, потому что много поступает рукописей и пишут в них всякую белиберду и мы не должны всему этому дать проникнуть», - вспоминает Владимир Богомяков.
Потом выяснилось, что ничего этого нет, а что была такая большая иллюзия, которая создавалась. А есть просто живой русский язык, где нет ни капитанов, ни полковников, а мы можем сами кого-то назвать капитаном или майором.
«И это скорее похоже, наверное, на экосистему. Мы же не будем говорить, что болото – это классно, а этот берег он чудесный. Все это существует вместе и болота не существует без берега, а берег не существует без тайги. Мир языка, который прекрасный и чудесный, где один участок ведет войну с другим нет, а они существуют все вместе», - уверен поэт Богомяков.
По его словам, формирование языка – это непрерывный процесс, мы помним Велимира Хлебникова, который придумал слово «летчик», но мы забываем того же Кантемира. Он огромное количество слов внес в русский язык. Например, слово плотность, которое нам кажется совсем русским. Как получилось? Кантемир переводил французов и не хватало слов в русском языке для того, чтобы выразить, то, что он хотел сказать. Такой процесс он необходим, когда идет заимствование.
Если говорить о тюменских авторах был такой Иван Ермаков, он опирался на диалекты, на сибирский язык. А есть другое движение, заимствования. Не плохо ни то, ни другое. Это такие закономерные вещи, которые происходят.
«Мы живем в счастливое время, и многие это не понимают, они не видят, что происходит. Конец 20 века, начало 21 века – это время счастливое для поэзии. Почему? Во-первых, в России очень многие люди пишут хорошо, причем пишут по-разному, начиная с барочной поэзии как Холин, заканчивая традицией зауми, как Игорь Сатановский. Совершенно разные поэтические традиции, они развиваются. Включая попытки переосмыслить западную поэзию и ее на русский лад попытаться перевести. Или попытки сделать революционную поэзию», - считает Владимир Богомяков.
И как тут не вспомнить строки замечательного русского поэта Оскара Лещинского: «Есть бар у Монпарнасского вокзала -//Приходим мы туда в полночный час, Когда тоска, любовь и звон бокала,//И музыка чуть слышная из зала,//Напоминают Мопассановский рассказ.//Нас принимают все за португальцев,//Мы говорим на русском языке…//Я видел раз пять тонких, тонких пальцев//У проститутки в этом кабаке».