В Тюмени откроется бесплатная выставка «Сокровища музеев России»

Тюмень станет первым городом, который примет передвижную экспозицию цикла «Сокровища музеев России». Всего шедевры, которые ранее были сокрыты в хранилищах, планируют показать в рамках выставки в восьми городах страны.
В экспозиции представлена история российского искусства, картины, некоторые из которых ранее никогда не покидали пределов своих регионов или вовсе были сокрыты в хранилищах.
Гости мероприятия смогут увидеть на выставке коллекцию, охватывающую период с XVIII века до второй половины ХХ века и включающую в себя несколько десятков произведений выдающихся российских художников – от иконы до соцреализма.
Выставка будет работать в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова с 12 июня, вход свободный.