nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени откроется бесплатная выставка «Сокровища музеев России»

6 июня 2019, 04:30
Фото: pixabay.com
В рамках тура по стране, в Тюмень приедет передвижная выставка «Сокровища музеев России». Она будет работать в областной столице с 12 июня по 4 августа. Мероприятие бесплатное.
Сюжет
Тюмень

Тюмень станет первым городом, который примет передвижную экспозицию цикла «Сокровища музеев России». Всего шедевры, которые ранее были сокрыты в хранилищах, планируют показать в рамках выставки в восьми городах страны.

В экспозиции представлена история российского искусства, картины, некоторые из которых ранее никогда не покидали пределов своих регионов или вовсе были сокрыты в хранилищах.

Гости мероприятия смогут увидеть на выставке коллекцию, охватывающую период с XVIII века до второй половины ХХ века и включающую в себя несколько десятков произведений выдающихся российских художников – от иконы до соцреализма.

Выставка будет работать в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова с 12 июня, вход свободный.

Материалы по теме
Третьяковка представит выставку картин Ильи Репина. Уже продано более 50 тыс. билетов
#Новости#Музеи#Выставки#Тюменская область#Бесплатное мероприятие#Тюмень#Наиль Каримов#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25