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В Тюмени 6 июня усилится ветер. 7 июня объявлено штормовое предупреждение

6 июня 2019, 10:40
Фото: ВКонтакте
В Тюмени 6 июня около 17:00 ожидается сильный ливень с грозой и северный ветер до 12 метров в секунду. Непогода сохраниться до конца дня.
Сюжет
Тюмень

По прогнозам синоптиков в четверг максимальная температура воздуха составит +16 градусов. День обещает быть пасмурным и ветреным.

С 7 июня горожанам следует ожидать резкое усиление ветра в период с 14:00 до 20:00. Похожая ситуация была 5 июня в Екатеринбурге, где отменяли полеты самолетов, падали деревья и топило улицы города. До 11:00 в городе будет идти дождь, но потом усилится ветер сначала до 18 метров в секунду.

В субботу погода улучшится. Дневная температура составит +16 градусов, на протяжении всего дня горожан ожидает переменная облачность. 9 июня будет много солнца и потеплеет до + 18 градусов. Ветер снизится до 6 метров в секунду, атмосферное давление постепенно будет расти.

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