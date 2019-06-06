В Тюмени 6 июня усилится ветер. 7 июня объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков в четверг максимальная температура воздуха составит +16 градусов. День обещает быть пасмурным и ветреным.
С 7 июня горожанам следует ожидать резкое усиление ветра в период с 14:00 до 20:00. Похожая ситуация была 5 июня в Екатеринбурге, где отменяли полеты самолетов, падали деревья и топило улицы города. До 11:00 в городе будет идти дождь, но потом усилится ветер сначала до 18 метров в секунду.
В субботу погода улучшится. Дневная температура составит +16 градусов, на протяжении всего дня горожан ожидает переменная облачность. 9 июня будет много солнца и потеплеет до + 18 градусов. Ветер снизится до 6 метров в секунду, атмосферное давление постепенно будет расти.