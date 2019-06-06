В Тюмени 6 июня усилится ветер. 7 июня объявлено штормовое предупреждение

С 7 июня горожанам следует ожидать резкое усиление ветра в период с 14:00 до 20:00. Похожая ситуация была 5 июня в Екатеринбурге, где отменяли полеты самолетов, падали деревья и топило улицы города. До 11:00 в городе будет идти дождь, но потом усилится ветер сначала до 18 метров в секунду.