Тюменский режиссер прошелся на каблуках по Республике в поддержку своего фильма

«Главный герой нашего фильма по ходу действия переодевается в женщину — рассказал он. — Однако „Отражение“ не об этом, а о причинах, которые вынудили его это сделать. Не буду раскрывать интригу, поскольку зрителю гораздо интереснее будет увидеть всю историю самому, а не в пересказе режиссера».