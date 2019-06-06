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Тюменский режиссер прошелся на каблуках по Республике в поддержку своего фильма

6 июня 2019, 11:43
Фото: Официальная страница К.Безгодова
На днях в Тюмени можно было увидеть молодого человека, прогуливающегося по областной столице в красных туфлях на высоких каблуках.
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Тюмень

Как оказалось, это молодой тюменский режиссер Константин Безгодов. Он вместе с фотографом Денисом Яковлевым провел необычную фото-акцию в поддержку онлайн премьеры своего нового короткометражного фильма «Отражение».

Режиссер прогуливался в столь необычном виде по ул. Республики и на Литературном бульваре, рассказывал о картине и фотографировался с желающими. Реакция тюменцев была совершенно разнообразной: кто-то осуждал, кто-то смеялся, кто-то впадал в ступор. Увидеть «Отражение» можно в официальной группе и на канале режиссера.

«Главный герой нашего фильма по ходу действия переодевается в женщину — рассказал он. — Однако „Отражение“ не об этом, а о причинах, которые вынудили его это сделать. Не буду раскрывать интригу, поскольку зрителю гораздо интереснее будет увидеть всю историю самому, а не в пересказе режиссера».

Двадцатиминутная картина была снята летом 2018-го. Одну из главных ролей сыграл сам режиссер, другие исполнили артисты тюменских театров: Людмила Петрушева («Ангажемент»), Евгений Киселев и Ольга Безбородова (Тюменский драматический театр). Сценарий написала Анна Кушнир.

Фильм был завершен к зиме прошлого года, премьера прошла в зале Тюменского индустриального университета и клубе «Киноман». Фильм «Отражение» стал официальным выбором международного фестиваля «Катарсис».

Ранее Константин Безгодов уже снял короткометражный фильм «Мир вокруг» и клип «Мечта». В ближайших планах у режиссера — представление своего сценария «Грани Вечного» на российских и международных питчингах, а также съемки сериала о родном городе Тюмень. Над ним сейчас работает его команда.

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