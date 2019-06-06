Тюменский режиссер прошелся на каблуках по Республике в поддержку своего фильма

Как оказалось, это молодой тюменский режиссер Константин Безгодов. Он вместе с фотографом Денисом Яковлевым провел необычную фото-акцию в поддержку онлайн премьеры своего нового короткометражного фильма «Отражение».
Режиссер прогуливался в столь необычном виде по ул. Республики и на Литературном бульваре, рассказывал о картине и фотографировался с желающими. Реакция тюменцев была совершенно разнообразной: кто-то осуждал, кто-то смеялся, кто-то впадал в ступор. Увидеть «Отражение» можно в официальной группе и на канале режиссера.
«Главный герой нашего фильма по ходу действия переодевается в женщину — рассказал он. — Однако „Отражение“ не об этом, а о причинах, которые вынудили его это сделать. Не буду раскрывать интригу, поскольку зрителю гораздо интереснее будет увидеть всю историю самому, а не в пересказе режиссера».
Двадцатиминутная картина была снята летом 2018-го. Одну из главных ролей сыграл сам режиссер, другие исполнили артисты тюменских театров: Людмила Петрушева («Ангажемент»), Евгений Киселев и Ольга Безбородова (Тюменский драматический театр). Сценарий написала Анна Кушнир.
Фильм был завершен к зиме прошлого года, премьера прошла в зале Тюменского индустриального университета и клубе «Киноман». Фильм «Отражение» стал официальным выбором международного фестиваля «Катарсис».
Ранее Константин Безгодов уже снял короткометражный фильм «Мир вокруг» и клип «Мечта». В ближайших планах у режиссера — представление своего сценария «Грани Вечного» на российских и международных питчингах, а также съемки сериала о родном городе Тюмень. Над ним сейчас работает его команда.