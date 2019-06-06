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Стали известны причины неудач в создании нового авиаперевозчика

6 июня 2019, 06:55
Фото: pixabay.com
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что создание новой региональной авиакомпании заморожено, а также сообщил о причинах неудач.
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Тюмень

Андрей Костин уверен, что правительство страны, в том числе и Минтранс, могло бы заинтересоваться проектом, если бы он подразумевал использование российских самолетов. Глава ВТБ пояснил, что в настоящее время техники для региональных перевозок отечественного производства попросту нет.

По аналитическим подсчетам, проект мог бы на 16% увеличить региональные перевозки.

Поручение Сбербанку и ВТБ подумать над созданием авиакомпании для региональных перевозок поступило от правительства страны в конце прошлого года.

Новую региональную авиакомпанию, по ряду сообщений могли создать на базе Utair из-за многомиллиардных долгов перевозчика.

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#Новости#Utair#ВТБ#Авиакомпании#Сбербанк#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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