Стали известны причины неудач в создании нового авиаперевозчика

Андрей Костин уверен, что правительство страны, в том числе и Минтранс, могло бы заинтересоваться проектом, если бы он подразумевал использование российских самолетов. Глава ВТБ пояснил, что в настоящее время техники для региональных перевозок отечественного производства попросту нет.