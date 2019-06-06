Стали известны причины неудач в создании нового авиаперевозчика

Андрей Костин уверен, что правительство страны, в том числе и Минтранс, могло бы заинтересоваться проектом, если бы он подразумевал использование российских самолетов. Глава ВТБ пояснил, что в настоящее время техники для региональных перевозок отечественного производства попросту нет.
По аналитическим подсчетам, проект мог бы на 16% увеличить региональные перевозки.
Поручение Сбербанку и ВТБ подумать над созданием авиакомпании для региональных перевозок поступило от правительства страны в конце прошлого года.
Новую региональную авиакомпанию, по ряду сообщений могли создать на базе Utair из-за многомиллиардных долгов перевозчика.