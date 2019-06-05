Суд не прекратил уголовное дело тюменского депутата. Коробов скрывается уже 7 лет

Следователи СКР отмечают, что подозреваемый руководил организацией «Строймонтаж». Ранее юрлицо победило в тендере на 2,3 млрд рублей, предполагалась, что фирма установит специальное оборудование для онкологического диспансера. Следователи полагают, что цена контракта была завышена на $4 млн, которые должны были пойти Мезенцеву и Коробову в качестве взятки.