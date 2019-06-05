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Суд не прекратил уголовное дело тюменского депутата. Коробов скрывается уже 7 лет

5 июня 2019, 11:07
Фото: pixabay.com
Суд отказал адвокатам бывшего депутата Сергея Коробова в прекращении уголовного дела против их подзащитного. Они указали, что ранее вступил в силу приговор Михаилу Мезенцеву, которого обвинили во взятках. Суд посчитал, что он действовал без соучастника - Сергея Коробова.
Сюжет
Тюмень

Бывший депутат облдумы с 2012 года находится в международном розыске. Недавно апелляционная инстанция Свердловского областного суда подтвердила законность уголовного дела против Коробова.

Следователи СКР отмечают, что подозреваемый руководил организацией «Строймонтаж». Ранее юрлицо победило в тендере на 2,3 млрд рублей, предполагалась, что фирма установит специальное оборудование для онкологического диспансера. Следователи полагают, что цена контракта была завышена на $4 млн, которые должны были пойти Мезенцеву и Коробову в качестве взятки.

В 2012 году Коробов скрылся от следователей и его дело было приостановлено.

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