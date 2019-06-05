Молодой тюменец похищал деньги с банковских карт горожан с помощью программы

Заявления пострадавших от действий подозреваемого начали поступить летом прошлого года. Они заявляли, что познакомились в девушкой в сети. Далее завязывалось общение, а потом из банковских карт пропадали деньги. На телефоны потерпевших приходили уведомления о том, что все операции совершены через их учетные данные.