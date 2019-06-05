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Молодой тюменец похищал деньги с банковских карт горожан с помощью программы

5 июня 2019, 10:39
Фото: pixabay.com
Молодой тюменец организовал схему, с помощью которой похищал денежные средства у владельцев банковских карт. 24-летний житель города подозревается в мошенничестве.
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Тюмень

Заявления пострадавших от действий подозреваемого начали поступить летом прошлого года. Они заявляли, что познакомились в девушкой в сети. Далее завязывалось общение, а потом из банковских карт пропадали деньги. На телефоны потерпевших приходили уведомления о том, что все операции совершены через их учетные данные.

Полицейские начали расследование. Выяснилось, что потерпевшие устанавливали программу, которая позволяла узнать о банковских реквизитах пострадавших.

Стражи правопорядка разыскали человека, который скрывался за страницей «девушки». Суммарный ущерб от его действий не превысил 10 тыс. рублей. Ему грозит до 4 лет колонии общего режима.

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