Молодой тюменец похищал деньги с банковских карт горожан с помощью программы

Заявления пострадавших от действий подозреваемого начали поступить летом прошлого года. Они заявляли, что познакомились в девушкой в сети. Далее завязывалось общение, а потом из банковских карт пропадали деньги. На телефоны потерпевших приходили уведомления о том, что все операции совершены через их учетные данные.
Полицейские начали расследование. Выяснилось, что потерпевшие устанавливали программу, которая позволяла узнать о банковских реквизитах пострадавших.
Стражи правопорядка разыскали человека, который скрывался за страницей «девушки». Суммарный ущерб от его действий не превысил 10 тыс. рублей. Ему грозит до 4 лет колонии общего режима.