Екатеринбург отправляет самолеты в Тюмень из-за сильного ветра и низкой облачности

В частности, рейс U6-2912 из Тбилиси был отправлен в областную столицу Тюменского региона. На запасные аэродромы Перми были отправлены ещё 3 самолета. Задерживается вылет в Сочи, Пекин, Москву, Нур-Султан.
На протяжении дня в Екатеринбурге дует сильный ветер и идут дожди. ГУ МЧС отметило, что порывы могут достигать 25 метров в секунду. Температура воздуха составляет + 10 градусов. В аэропорту отмечается низкая облачность. По данным СМИ, из-за непогоды в городе повалены деревья и сорваны крыши у нескольких хозпостроек, повреждены десятки автомобилей.
Между тем, непогода идет в сторону Тюмени. В пятницу синоптики ожидают усиление ветра в областной столице до 18 метров в секунду.