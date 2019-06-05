Екатеринбург отправляет самолеты в Тюмень из-за сильного ветра и низкой облачности

На протяжении дня в Екатеринбурге дует сильный ветер и идут дожди. ГУ МЧС отметило, что порывы могут достигать 25 метров в секунду. Температура воздуха составляет + 10 градусов. В аэропорту отмечается низкая облачность. По данным СМИ, из-за непогоды в городе повалены деревья и сорваны крыши у нескольких хозпостроек, повреждены десятки автомобилей.