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Екатеринбург отправляет самолеты в Тюмень из-за сильного ветра и низкой облачности

5 июня 2019, 13:17
Фото: pixabay.com
В Екатеринбурге отмечаются неблагоприятные погодные условия. Аэропорт Кольцово вынужден перенаправлять авиарейсы в Тюмень и отменять вылеты.
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Тюмень

В частности, рейс U6-2912 из Тбилиси был отправлен в областную столицу Тюменского региона. На запасные аэродромы Перми были отправлены ещё 3 самолета. Задерживается вылет в Сочи, Пекин, Москву, Нур-Султан.

На протяжении дня в Екатеринбурге дует сильный ветер и идут дожди. ГУ МЧС отметило, что порывы могут достигать 25 метров в секунду. Температура воздуха составляет + 10 градусов. В аэропорту отмечается низкая облачность. По данным СМИ, из-за непогоды в городе повалены деревья и сорваны крыши у нескольких хозпостроек, повреждены десятки автомобилей.

Между тем, непогода идет в сторону Тюмени. В пятницу синоптики ожидают усиление ветра в областной столице до 18 метров в секунду.

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#Новости#Екатеринбург#Аэропорты#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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