До 70 % россиян готовы отказаться от пакетов для экологии. 18% используют сумки

Из тех, кто берет пакеты с собой около 29% респондентов делают это из-за экономии, 27% заботятся об окружающей среде. Об экологичности данной привычки заявили 45% молодых людей и 30% мужчин в возрасте до 60 лет. Ещё 18% используют в магазинах свою сумку, авоську или другие подручные средства для складирования покупок.