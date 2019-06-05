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До 70 % россиян готовы отказаться от пакетов для экологии. 18% используют сумки

5 июня 2019, 13:43
Фото: pixabay.com
До 25% россиян готовы ходить в магазины со своими пакетами для снижения количества мусора. Около 32% респондентов всегда покупают новые пакеты для продуктов.

По данным ВЦИОМ, до 41% покупателей в России иногда берут с собой пакет. Ещё 3% затруднились ответить.

Из тех, кто берет пакеты с собой около 29% респондентов делают это из-за экономии, 27% заботятся об окружающей среде. Об экологичности данной привычки заявили 45% молодых людей и 30% мужчин в возрасте до 60 лет. Ещё 18% используют в магазинах свою сумку, авоську или другие подручные средства для складирования покупок.

До 85% россиян допускают отказ от использования пластиковых пакетов полностью или частично. Большинство полагает, что это улучшит экологическую обстановку в населенных пунктах.

Чиновники Минприроды отмечают, что отказ от частного использования пакетов необходимо поощрять скидками и общественным мнением.

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#Новости#Магазины#Мусор#Экология#Александр Мязин#Общество
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