До 70 % россиян готовы отказаться от пакетов для экологии. 18% используют сумки

По данным ВЦИОМ, до 41% покупателей в России иногда берут с собой пакет. Ещё 3% затруднились ответить.
Из тех, кто берет пакеты с собой около 29% респондентов делают это из-за экономии, 27% заботятся об окружающей среде. Об экологичности данной привычки заявили 45% молодых людей и 30% мужчин в возрасте до 60 лет. Ещё 18% используют в магазинах свою сумку, авоську или другие подручные средства для складирования покупок.
До 85% россиян допускают отказ от использования пластиковых пакетов полностью или частично. Большинство полагает, что это улучшит экологическую обстановку в населенных пунктах.
Чиновники Минприроды отмечают, что отказ от частного использования пакетов необходимо поощрять скидками и общественным мнением.