В Тюмени улучшат подготовку специалистов для предприятий АПК

Отмечается, что соглашение позволит улучшить подготовку квалифицированных кадров в сельском хозяйстве. Университет давно тесно сотрудничает с предприятиями агросектора. Предполагается создание кластера, в который войдут 6 профессиональных организаций, 25 школ и научные предприятия. Ведется работа в части профориентации школьников и их трудоустройством после окончания обучения.
Подвести итоги совместной работы предполагается уже в следующем году. Это позволит выработать дальнейшие шаги для улучшения образования в сфере АПК.
В 2019 году около 100 инвесторов в сфере АПК получат субсидии на 1,7 млрд рублей для увеличения доли производства овощей, зерна и молока.
Поддержке фермеров и развитию аграрной кооперации в Тюменской области придают большое значение. Стоит задача к 2024 году вовлечь в агропромышленный комплекс не менее 2,5 тысячи человек. Уже начал работу региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, создана комплексная система консультирования в АПК. Реализация проекта обойдется в 396 миллионов рублей.
Дата публикации 25 декабря 2019 года.