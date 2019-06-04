В Тюмени улучшат подготовку специалистов для предприятий АПК

Поддержке фермеров и развитию аграрной кооперации в Тюменской области придают большое значение. Стоит задача к 2024 году вовлечь в агропромышленный комплекс не менее 2,5 тысячи человек. Уже начал работу региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, создана комплексная система консультирования в АПК. Реализация проекта обойдется в 396 миллионов рублей.