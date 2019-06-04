Ставки по депозитам в российских банках достигли 7,37% годовых

В конце марта банки готовы были принимать денежные средства населения и юридических лиц по ставке 7,5%. Эксперты отмечают, что на ситуацию влияют сообщения о возможном снижении ЦБ РФ ставки рефинансирования и увеличении доли вкладов, которые наблюдаются в последние 2 месяца текущего года.