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Ставки по депозитам в российских банках достигли 7,37% годовых

4 июня 2019, 11:58
Фото: pixabay.com
По данным мегарегулятора, основные банки России снижают ставки по вкладам. В мае этого года они составили 7,37% годовых.

В конце марта банки готовы были принимать денежные средства населения и юридических лиц по ставке 7,5%. Эксперты отмечают, что на ситуацию влияют сообщения о возможном снижении ЦБ РФ ставки рефинансирования и увеличении доли вкладов, которые наблюдаются в последние 2 месяца текущего года.

Из крупных банков меньше всего за открытый депозит готовы платить клиентам Сбербанка – 6,26% с учётом накопленных процентов. В ВТБ можно получить до 8,4%.

Снижение ставки рефинансирования ожидают многие крупные бизнесмены. Это необходимо для снижения инфляции в стране.

Между тем, снижение ставки рефинансирования ожидают от ФРС международные инвесторы. В США увеличивается инфляционное давление и серьёзно вырос курс доллара.

Обновлено 4.06.2019 в 17:41 в связи с поступившим комментарием пресс-службы ВТБ

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#Новости#Депозиты#Банки#Александр Мязин#Экономика
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