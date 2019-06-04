Роскачество: 11 из 48 производителей чая допускают серьезные нарушения

Глава ООО «Дилма Рус» Тусо Бориж отметил, что Dilmah является международной компанией, а её продукция продается в 120 странах мира. Продукция соответствует всем регламентам и техническим требованиям различных государств. Он подчеркнул, что по результатам тестов будет проведена проверка чая, который продаётся в России.