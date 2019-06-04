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Роскачество: 11 из 48 производителей чая допускают серьезные нарушения

4 июня 2019, 11:09
Фото: pixabay.com
Роскачество выявило в чёрном чае от Dilmah плесень. На итоги проверки отреагировали представители корпорации из Шри-Ланки.

Глава ООО «Дилма Рус» Тусо Бориж отметил, что Dilmah является международной компанией, а её продукция продается в 120 странах мира. Продукция соответствует всем регламентам и техническим требованиям различных государств. Он подчеркнул, что по результатам тестов будет проведена проверка чая, который продаётся в России.

В ходе исследования Роскачества были проверены 48 производителей чая. В результате была найдена плесень в пакетиках Dilmah с превышением этого показателя в 3 раза. Неудовлетворительные результаты показал чай «Краснодарский». 11 производителей допустили нарушения в части микробной микрофлоры.

Нарушения не выявлены в чае Akbar листовой, Lipton, Milford, Greenfield.

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#Новости#Проверка#Производство#Чай#Александр Мязин#Общество
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