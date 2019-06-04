Кто достоин быть увековеченным в названиях тюменских улиц?

Тюменский историк Александр Петрушин достаточно подробно описал историю переименования улиц областного центра в советские годы. В 1922 году Тюменский городской совет принял решение о переименовании улиц, «носящих несоответствующие моменту названия». Улица 2-я Овражная, рядом с пристанью, стала улицей Усиевича, а Успенская — улицей Хохрякова. Именами подпольщиков Черепанова и Лобкова назвали улицы в Парфеново и в районе райбольницы (между улицами Механизаторов и Курортной). Улица чекиста Шебалдина появилась в Антипино в 1967 году.
Еще один известный исторический персонаж, связанный с Тюменью — Василий Блюхер. Дивизия Блюхера, освободив 6 августа 1919 года Тюмень, рвалась вперёд — за реку Тобол, к городам Тобольску и Ишиму.
Спустя два десятилетия 22 октября 1938 года Блюхера арестовали, а позже получили от него в НКВД признание «об участии в антисоветском военном заговоре». Он умер во время следствия 9 ноября, а реабилитирован лишь в 1956 году. Позднее в Тарманах появилась улица его имени.
Ради восстановления справедливости было бы правильным увековечить память русских патриотов, среди которых был поэт Арсений Несмелов. В июле 1918 года войска белых, в составе которых был и знаменитый русский, поэт освободили Тюмень от красных.
Радость от успеха была кратковременной и спустя год войска адмирала Колчака оставили Тюмень и откатывались все дальше и дальше на восток. Волочаевские укрепления и Спасские позиции в Приморье были последним опорным рубежом белого движения. «Штурмовые ночи Спасска» и «Волочаевские дни» завершились вступлением 25 октября 1922 года во Владивосток армии Дальневосточной Республики, которой командовал Блюхер.
Эта дата традиционно считается датой окончания Гражданской войны в России. Свыше двух миллионов россиян оказались выброшенными на чужбину, среди них — белогвардейский поручик Арсений Несмелов. В Харбине он при поддержке бежавшего из Тюмени купца-мецената Виктора Ивановича Колокольникова стал одним из лучших русских поэтов. Однако вынесенный большевистским режимом приговор все же настиг Несмелова. После вступления советских войск в Харбин в августе 1945 года поэта арестовали, вывезли в Советский Союз и расстреляли.
Среди достойных быть увековеченным есть и еще один поэт Мирослав Немиров. Основные годы его творческой деятельности связаны с нашим городом. Он закончил филфак Тюменского государственного университета. Немиров всегда стремился организовывать вокруг себя литературно-художественную среду, независимую от властей и рыночной конъюнктуры.
В Тюмени эта деятельность была связана с панк-рок-движением. Мирослав Маратович организовал Тюменский рок-клуб, Социально-Музыкальную Формацию «Инструкция по выживанию» и одноименную рок-группу. Он также один из отцов-основателей сибирского рок-движения.
Немиров писал стихи, но его главное сочинение — фундаментальная «Большая Тюменская энциклопедия» («О Тюмени и о её тюменщиках»).
Одна из тюменских улиц могла бы быть названа в честь Владимира Александровича Рогачева, культуролога, публициста, журналиста и преподавателя.
С 1974 года он работал в Тюменском государственном университете на кафедре русской литературы. Вел курсы теории литературы, введения в литературоведение, детской литературы, современной российской литературы. С 1982 по 1988 гг. заведовал кафедрой. Подготовил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук на тему «Система жанров русской детской поэзии 1920-х годов». В. А. Рогачев — автор более 60 работ по теории и истории русской детской литературы, русской поэзии. Его статьи печатались в журнале «Детская литература», научных сборниках Петрозаводского, Свердловского, Тюменского университетов.
Владимир Рогачев руководил поэтической студией университета («Союз энтузиастов» — СЭН), которая стала лауреатом Всероссийского слета студентов-макаренковцев (1978), областного творческого смотра (1983). Отмечен знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2002).