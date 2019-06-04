Кто достоин быть увековеченным в названиях тюменских улиц?

Эта дата традиционно считается датой окончания Гражданской войны в России. Свыше двух миллионов россиян оказались выброшенными на чужбину, среди них — белогвардейский поручик Арсений Несмелов. В Харбине он при поддержке бежавшего из Тюмени купца-мецената Виктора Ивановича Колокольникова стал одним из лучших русских поэтов. Однако вынесенный большевистским режимом приговор все же настиг Несмелова. После вступления советских войск в Харбин в августе 1945 года поэта арестовали, вывезли в Советский Союз и расстреляли.