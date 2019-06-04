Анна Чурина и Филипп Рейнгхардт приедут на премьеру фильма в Тюмень. Вход бесплатный

Начало фильма намечено 5 июня в 19:45. За 45 минут до начала все желающие смогут сфотографироваться с актёрами. Билеты можно купить на кассе.
Главные роли в фильме сыграли Филипп Рейнхардт, Анна Чурина, Кристина Бабушкина.
По сюжету лучшие подруги узнают об измене их мужчин с Марго. Некоторые из них обдумывают убить соперницу. Эксперты считают, что кинопроект можно сравнить с хорошими американскими фильмами.
Летняя школа киноискусства заработала 3 июня в Тюмени. Почти 100 детей, научатся разрабатывать идею будущего фильма, сценарий проекта, пройдут питчинг. Фильмы юных кинематографистов сначала увидят их родители. Эксперты помогут детям в их начинаниях.