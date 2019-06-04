Анна Чурина и Филипп Рейнгхардт приедут на премьеру фильма в Тюмень. Вход бесплатный

Анна Чурина и Филипп Рейнгхардт встретятся с тюменцами на премьере фильма «Я не такой. Я не такая». Мероприятие состоится 5 июня в кинотеатре «Премьер», вход в фойе будет бесплатный.

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